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КДК оштрафовал "Спартак" на 325 тысяч рублей

КДК РФС оштрафовал "Спартак" на 325 тысяч рублей по итогам выездного матча 19-го тура чемпионата России с тульским "Арсеналом" (1:0).

"За использование и бросание зрителями на стадионе пиротехнических изделий и за неправомерные действия зрителей, выраженные в проносе и использовании веществ, приведших к задымлению на трибуне, что явилось причиной остановки матча судьёй, – оштрафовать "Спартак" на 300 тыс. рублей.

За неправомерные действия зрителей, выразившиеся в демонстрации несогласованного баннера, – оштрафовать "Спартак" на 25 тыс. рублей", — сообщается на сайте РФС.
Теги: Спартак
Сегодня, 18:29
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(1)
№2 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 19:43) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sparwik53
Когда уже фратрия разберется с этими придурками пироманами?

так они сами и жгут.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№1 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 19:04) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Когда уже фратрия разберется с этими придурками пироманами?
Регистрация: 20.03.2014
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