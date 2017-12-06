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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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КДК оштрафовал "Спартак" на 325 тысяч рублей
КДК РФС оштрафовал "Спартак" на 325 тысяч рублей по итогам выездного матча 19-го тура чемпионата России с тульским "Арсеналом" (1:0).
"За использование и бросание зрителями на стадионе пиротехнических изделий и за неправомерные действия зрителей, выраженные в проносе и использовании веществ, приведших к задымлению на трибуне, что явилось причиной остановки матча судьёй, – оштрафовать "Спартак" на 300 тыс. рублей.
За неправомерные действия зрителей, выразившиеся в демонстрации несогласованного баннера, – оштрафовать "Спартак" на 25 тыс. рублей", — сообщается на сайте РФС.
"За использование и бросание зрителями на стадионе пиротехнических изделий и за неправомерные действия зрителей, выраженные в проносе и использовании веществ, приведших к задымлению на трибуне, что явилось причиной остановки матча судьёй, – оштрафовать "Спартак" на 300 тыс. рублей.
За неправомерные действия зрителей, выразившиеся в демонстрации несогласованного баннера, – оштрафовать "Спартак" на 25 тыс. рублей", — сообщается на сайте РФС.
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