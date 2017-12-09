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Евгений Кафельников: до унижения конского клуба и его фанатов остался день

Олимпийский чемпион Сиднея по теннису, болельщик "Спартака" Евгений Кафельников оставил комментарий в преддверии матча 20-го тура чемпионата России между красно-белыми и ЦСКА. Он не сомневается, что спартаковцы одержат победу.

"До унижения конского клуба и его фанатов остался день", – написал Кафельников в твиттере.
Теги: Спартак ЦСКА
Сегодня, 16:05
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№33 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 16:46) #
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online

Цитата: Лечащий Врач
Оправдываться?


Перед пьяной свиньёй?
Регистрация: 26.01.2007
№32 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 16:45) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
какой предсказуемый дурачок

Дебил,я спрашиваю кто такой уткАнос?


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№31 Написал: Capptain (Сегодня, 16:45) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Zamba
интересно когда он до панина деградирует?

до панина не скажу когда, а вот панова уже обгоняет


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заправился на лукойле - помог спартаку
а насчет газа скажу одно - его и свинья пускает
Регистрация: 22.11.2012
№30 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 16:45) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: cska1971
Я и в воскресенье могу зайти... ))))

Оправдываться?


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№29 Написал: GS Москва (Сегодня, 16:44) #
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online

Вроде бы взрослый человек, сам был профессиональным спортсменом с победами и поражениями. А пишет, как недоумок вроде тех, которые за своими воротами дымят.
Регистрация: 22.09.2009
№28 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 16:43) #
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online

Цитата: Лечащий Врач
не забудь прийти в понедельник


Я и в воскресенье могу зайти... ))))
Регистрация: 26.01.2007
№27 Написал: SuperZenit Kaliningrad (Сегодня, 16:41) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Зенит»
Очнулся болезный. Пережил таки лигочемпионское позорище .
Регистрация: 20.11.2017
№26 Написал: utekay Россия (Сегодня, 16:40) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Лечащий Врач
ты кого имеешь ввиду?

laughing какой предсказуемый дурачок


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№25 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 16:40) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
..мдаааа.....языком молоть, не мешки ворочать...

дурень....однако..
Регистрация: 6.09.2013
№24 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 16:40) #
  • -3
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
медбрата-утканоса

Хаха.Сантехник,ты кого имеешь ввиду? Хотя о чём я,у тебя своих мыслей-то нет
Да,забыл.Я тебя к психам не причисляю.Ты просто дебил

Цитата: cska1971
Уже нажрался, свинья?

Волосатый,не забудь прийти в понедельник


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№23 Написал: utekay Россия (Сегодня, 16:35) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Зенит»
походу даже спартачам не нравится этот ихний болельщик...
ну может кроме парочки долбаёпов типа медбрата-утканоса


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№22 Написал: ПавКо Тушино-М (Сегодня, 16:33) #
  • +2
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online
Болеет за:
ЦСКА
типа развлекается "тупорылый"... ждет-скучает... лучше бы за дочкой присматривал wink


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...Истина редко бывает чистой и никогда однозначной...
***
Оскар Уайльд (Oscar Wilde, 1854-1900)
Регистрация: 21.08.2010
№21 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 16:32) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Кафельников, зайди на русфутбол.


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ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008
№20 Написал: Trucha (Сегодня, 16:32) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Тяжелый случай blush
Регистрация: 4.08.2016
№19 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 16:31) #
  • +3
  •  (3)
online

Уже нажрался, свинья?
Регистрация: 26.01.2007
№18 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 16:30) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Давай,Женёк,ещё по одной!


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№17 Написал: Rasimm Kazan (Сегодня, 16:29) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Динамо» М
куда уж дальше то?? и так опустили ниже плинтуса вместе со страной бля....
Регистрация: 13.04.2016
№16 Написал: FC VOLGA Нижний Новгород (Сегодня, 16:27) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Волга НН»
Ахаха клоун ушастый))))
Регистрация: 28.12.2012
№15 Написал: Седой Россия (Сегодня, 16:23) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Хотел про 07 ответить, но тут походу спартак не причем, частный случай...клинический


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008
№14 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 16:23) #
  • -7
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Городовой
Десант из Кащенко так сказать.

Ты
блесинг
ури
ананас урфин
Легче перечислить ваших адекватов
Кстати,рот зажил после того как ты орал РВАТЬ перед Спартак-зенит?

Хм,перечислил четверых,минусов уже пять.Кто ты,кого я забыл причислить?


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№13 Написал: starichek1948 г.Санкт-Петербург (Сегодня, 16:21) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Вместе со своей дебильной дочей "колёса" хавает,чмо.
Регистрация: 6.03.2015
№12 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 16:21) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: bobovzenit
Вроде олимпийский чемпион, а в башке мозгов нет. Тупой как сибирский валенок.

Бромантан и прочие запрещенные вещества.У человека отсутствие мозговой деятельности.Каждый твит в сеть нечто.Истинный Спартач)Там таких много,но объективно не все.К нормальным не относиться,но в этот сайт вписался бы как посетитель легко.Тут таких как он спартакнутых полсотни точно.Десант из Кащенко так сказать.


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Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015
№11 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 16:20) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Мда... спиртак головного мозга, он же бухает сейчас по черному, хороший вроде был человек...
Регистрация: 22.08.2007
№10 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 16:19) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
он бухает походу...точно


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№9 Написал: zenit33 (Сегодня, 16:14) #
  • +3
  •  (5)

Тля.....,ему мозг ракеткой выбили что-ли? ??Был лучшего о нём мнения,да и ладно...,бывает.


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Питер-лучший город на Земле."Зенит"-лучшая команда в мире.ЧТД
Регистрация: 28.01.2009
№8 Написал: 91800bsp Ставрополье (Сегодня, 16:14) #
  • +3
  •  (7)

Зато с тобой все ясно уже сейчас


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Не болею за конкретный клуб. Переживаю за весь российский футбол!
Регистрация: 8.08.2012
№7 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 16:13) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
С его психикой что-то не так.
Регистрация: 12.02.2013
№6 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 16:13) #
  • +4
  •  (6)
online

Какой-то он клинический дoлбoеб.
Регистрация: 10.10.2013
№5 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 16:12) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
интересно когда он до панина деградирует?
Регистрация: 20.07.2009
№4 Написал: nofrills Mih (Сегодня, 16:10) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: bobovzenit
Вроде олимпийский чемпион, а в башке мозгов нет. Тупой как сибирский валенок.

зачем обижаешь сибирские валенки ?
Регистрация: 18.11.2017
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