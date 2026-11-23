- Очень хорошее начало у Гусева в "Ахмате". А победа над ЦСКА — очень важный результат.
Но впереди еще два тура в чемпионате до зимней паузы, которые нужно проявить свои лучшие качества. Хочу пожелать Ролану, чтобы он и дальше работал также уверенно, как в первых двух играл, - приводит слова Газзаева "СЭ".
Напомним, что Ролан Гусев стал главным тренером грозненского "Ахмата" 2 ноября после отставки Станислава Черчесова. Под руководством нового наставника команда одержала две победы в Российской Премьер-Лиге - над "Родиной" (1:0) и ЦСКА (2:1). На данный момент грозненцы располагаются на 11 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 17 набранными очками в своем активе.