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Алексей Поддубский: итог года? "СКА-Хабаровск" на последнем месте

Главный тренер "СКА-Хабаровск" Алексей Поддубский после матча 20-го тура против "Рубина" (1:3) отметил, что его команда очень легко пропускает.

- Очень легко пропускаем голы. Не понимаю, с чем это связанно. Возможно в первом голе было нарушение, но судьи тоже люди. Им свойственны ошибки.

- Можете ли подвести итоги года?

- Итоги? Мы на последнем месте. Получаем шишки, проигрываем. Очень много важных матчей проиграли на последних минутах.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Поддубский СКА-Хабаровск Рубин
Вчера, 23:37
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