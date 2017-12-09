Алексей Поддубский: итог года? "СКА-Хабаровск" на последнем месте

Главный тренер "СКА-Хабаровск" Алексей Поддубский после матча 20-го тура против "Рубина" (1:3) отметил, что его команда очень легко пропускает.- Очень легко пропускаем голы. Не понимаю, с чем это связанно. Возможно в первом голе было нарушение, но судьи тоже люди. Им свойственны ошибки.- Итоги? Мы на последнем месте. Получаем шишки, проигрываем. Очень много важных матчей проиграли на последних минутах.