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Джефферсон Фарфан: здорово, что мы покорили Петербург дважды

Нападающий "Локомотива" Джефферсон Фарфан рассказал о матче 20-го тура чемпионата России против "Тосно" (3:1).

- Ты провел два матча в Петербурге и оформил два дубля. Как тебе это удается?

– Наверное, в этом есть какая-то магия. Если серьезно, то мои голы – результат работы всей команды. Мне нравится приезжать в Петербург – очень красивый город. Здорово, что мы покорили его дважды.

- "Локомотив" уходит на перерыв с отрывом в восемь очков от конкурентов.

– Мы создали серьезный задел перед уходом на перерыв. Насколько я знаю, такого в истории "Локомотива" еще не было. У нас хорошие шансы на успех, но впереди еще десять матчей. Мы сделаем все, чтобы сохранить этот результат.

- Как планируешь провести отпуск?

– Поеду домой в Перу, повезу сувениры "Локомотива". Нужно хорошо отдохнуть, не забывая при этом поддерживать форму. Нельзя приезжать на сбор растренированным.

ФК "Локомотив"
Сегодня, 05:21
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