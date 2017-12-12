Джефферсон Фарфан: здорово, что мы покорили Петербург дважды

Нападающий "Локомотива" Джефферсон Фарфан рассказал о матче 20-го тура чемпионата России против "Тосно" (3:1).– Наверное, в этом есть какая-то магия. Если серьезно, то мои голы – результат работы всей команды. Мне нравится приезжать в Петербург – очень красивый город. Здорово, что мы покорили его дважды.– Мы создали серьезный задел перед уходом на перерыв. Насколько я знаю, такого в истории "Локомотива" еще не было. У нас хорошие шансы на успех, но впереди еще десять матчей. Мы сделаем все, чтобы сохранить этот результат.– Поеду домой в Перу, повезу сувениры "Локомотива". Нужно хорошо отдохнуть, не забывая при этом поддерживать форму. Нельзя приезжать на сбор растренированным.