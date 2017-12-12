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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Роман Бабаев: "Челси" не делал конкретного предложения по Головину
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев отметил, что полузащитник Александр Головин заслуживает своей игрой внимание селекционеров ведущих клубов.
– Какова вероятность, что уже зимой Головин перейдет в "Челси"?
– Сложно комментировать эту информацию, которая все-таки, пожалуй относится к разряду слухов. Наверное, Саша заслужил своей игрой внимание селекционеров ведущих клубов. Но говорить о какой-то конкретики абсолютно не приходится.
– То есть никакого конкретного предложения от "Челси" по Головину нет?
– Нет.
"Спорт-Экспресс"
– Какова вероятность, что уже зимой Головин перейдет в "Челси"?
– Сложно комментировать эту информацию, которая все-таки, пожалуй относится к разряду слухов. Наверное, Саша заслужил своей игрой внимание селекционеров ведущих клубов. Но говорить о какой-то конкретики абсолютно не приходится.
– То есть никакого конкретного предложения от "Челси" по Головину нет?
– Нет.
"Спорт-Экспресс"
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