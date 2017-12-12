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Роман Бабаев: "Челси" не делал конкретного предложения по Головину

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев отметил, что полузащитник Александр Головин заслуживает своей игрой внимание селекционеров ведущих клубов.

– Какова вероятность, что уже зимой Головин перейдет в "Челси"?

– Сложно комментировать эту информацию, которая все-таки, пожалуй относится к разряду слухов. Наверное, Саша заслужил своей игрой внимание селекционеров ведущих клубов. Но говорить о какой-то конкретики абсолютно не приходится.

– То есть никакого конкретного предложения от "Челси" по Головину нет?

– Нет.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Бабаев Головин ЦСКА Челси
Сегодня, 06:48
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№4 Написал: EMDM (Сегодня, 08:32) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Игрок не плохой, выделяется среди многих, но все таки переход в Челси смешон...
Жирков в разы лучше играл, но так особо и не заиграл в Челси...
Регистрация: 24.04.2008
№3 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 07:55) #
  • +3
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Болеет за:
«Спартак»
Головин в Челси?Ну тогда я пожалуй перейду в Барселону!
Регистрация: 2.04.2012
№2 Написал: VS1976 ЮФО (Сегодня, 07:39) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
И не сделает....после игры со Спартаком. Он же кривоногий...


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У казака вся жизнь-война,
В казачьем сердце страха нет!
Регистрация: 27.08.2007
№1 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 06:58) #
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Похоже у кс заиметь немного денег - это продажа Головина именно в зимнее время, пока этот молодой через раз попадает по мячу.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
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