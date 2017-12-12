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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Виталий Гудиев продлил контракт с "Ахматом"
Вратарь "Ахмата" Виталий Гудиев продлил контракт с клубом. Новый договор рассчитан на 3,5 года, сообщает "Чемпионат.сом".
Виталий Гудиев является воспитанником владикавказской "Алании", карьеру в которой начал в 2011 году. В феврале 2014 года российский футболист на правах свободного агента перешёл в "Ахмат".
В текущем сезоне российской Премьер-Лиги 22-летний вратарь принял участие в 8 матчах и пропустил 12 голов. Накануне Гудиев совершил 4 сейва во встрече 20-го тура РФПЛ с "Зенитом", а встреча завершилась со счётом 0:0.
Виталий Гудиев является воспитанником владикавказской "Алании", карьеру в которой начал в 2011 году. В феврале 2014 года российский футболист на правах свободного агента перешёл в "Ахмат".
В текущем сезоне российской Премьер-Лиги 22-летний вратарь принял участие в 8 матчах и пропустил 12 голов. Накануне Гудиев совершил 4 сейва во встрече 20-го тура РФПЛ с "Зенитом", а встреча завершилась со счётом 0:0.
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