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Виталий Гудиев продлил контракт с "Ахматом"

Вратарь "Ахмата" Виталий Гудиев продлил контракт с клубом. Новый договор рассчитан на 3,5 года, сообщает "Чемпионат.сом".

Виталий Гудиев является воспитанником владикавказской "Алании", карьеру в которой начал в 2011 году. В феврале 2014 года российский футболист на правах свободного агента перешёл в "Ахмат".

В текущем сезоне российской Премьер-Лиги 22-летний вратарь принял участие в 8 матчах и пропустил 12 голов. Накануне Гудиев совершил 4 сейва во встрече 20-го тура РФПЛ с "Зенитом", а встреча завершилась со счётом 0:0.
Теги: Ахмат
Сегодня, 21:21
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