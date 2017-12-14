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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Джефферсон Фарфан назван лучшим игроком "Локомотива" в декабре
Нападающий "Локомотива" Джефферсон Фарфан назван лучшим игроком клуба в декабре, сообщает официальный сайт железнодорожников.
Его выбрали 10206 человек из 12218 проголосовавших (83,5 процента). В декабре Фарфан принял участие в трех матчах и забил четыре мяча. На его счету единственный мяч в поединке с "Рубином" (1:0), гол в Лиге Европы в ворота "Злина" (2:0) и дубль во встрече с "Тосно" (3:1).
Второе место занял Алексей Миранчук (790 голосов, 6,4 процента), третье - Мануэл Фернандеш (634 голоса, 5,1 процента).
Его выбрали 10206 человек из 12218 проголосовавших (83,5 процента). В декабре Фарфан принял участие в трех матчах и забил четыре мяча. На его счету единственный мяч в поединке с "Рубином" (1:0), гол в Лиге Европы в ворота "Злина" (2:0) и дубль во встрече с "Тосно" (3:1).
Второе место занял Алексей Миранчук (790 голосов, 6,4 процента), третье - Мануэл Фернандеш (634 голоса, 5,1 процента).
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