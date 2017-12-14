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Юрий Сёмин: "Локомотив" хочет купить по одному игроку в каждую линию

Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин рассказал о трансферных планах команды.

"В зимнее трансферное окно нам хотелось бы приобрести по одному футболисту в каждую линию. Главным аргументом будет то, чтобы новый футболист был точно сильнее тех, кто сейчас есть в команде. Но как будет происходить усиление пока неизвестно. Если даже его не произойдёт, то в этом не будет ничего страшного. У нас есть главная задача, которая заключается в скорейшем выздоровлении Ари, Чорлуки и Гилерме. Все они должны начать тренировки в общей группе уже 12 января", - сказал Сёмин в эфире "Спорт FM".
Теги: Семин Локомотив
Вчера, 23:58
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№2 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 00:23) #
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А КАК ЖЕ...спортивный директор...пока Вы с ним не контачите ...не кого не купите....только аренда.....нет купите кто Вам нужен...и уж точно не сильнее кто есть тем паче...а вот что... кто то уйдёт в этом очень большая реальность....но желаю удачи и лично Вам ЧЕМПИОНСТВА.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
№1 Написал: Царь Руссо Тула (Сегодня, 00:03) #
  • +1
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Болеет за:
«Локомотив»
как по мне-нужен хороший правый защитник (Караваев?). а так реально усиление подойдет,когда травмированные вернутся!
Регистрация: 9.11.2011
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