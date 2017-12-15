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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Юношеская сборная России провела селекционный сбор в Сочи
С 4 по 14 декабря юношеская сборная России (игроки 2003 года рождения) провела селекционный сбор, который состоялся на базе СОК "Спутник" в Сочи.
Итоги сбора официальному сайту РФС подвел старший тренер команды Станислав Коротаев.
"С 4 по 14 декабря мы провели второй селекционный сбор в Сочи. Напомню, что предыдущий состоялся с 12 по 22 ноября, и в нем принимали участие футболисты из регионов. На этот раз мы пригласили ребят из московских команд – "Спартака", "Локомотива", "Динамо", ЦСКА и "Чертаново", а также одного футболиста из волгоградского "Ротора" и одного представителя французского ПСЖ.
В рамках сбора мы сыграли два контрольных матча. В первом спарринге нашим соперником была команда ФК "Сочи" среди юношей 2004 года рождения. Дубль оформил Владислав Шитов, по голу на свой счет записали Сергей Пиняев и Гаррик Левин. Еще два мяча были забиты соперниками в собственные ворота.
Во второй встрече мы обыграли команду ровесников из Академии ФК "Краснодар" - 4:0. Отличились Влад Шитов, Артем Соколов, Даниил Фомин и Пиняев, который реализовал пенальти. Нам противостоял организованный, боевой соперник. Нужно отметить, что, несмотря на крупную победу, спарринг получился напряженным.
Тренерский штаб считает, что сбор прошел очень плодотворно. Мы удовлетворены результатами проделанной работы. Все, что мы закладывали в футболистов во время тренировочной работы, – впоследствии увидели в их исполнении во время матчей", - сказал Коротаев.
РФС
Итоги сбора официальному сайту РФС подвел старший тренер команды Станислав Коротаев.
"С 4 по 14 декабря мы провели второй селекционный сбор в Сочи. Напомню, что предыдущий состоялся с 12 по 22 ноября, и в нем принимали участие футболисты из регионов. На этот раз мы пригласили ребят из московских команд – "Спартака", "Локомотива", "Динамо", ЦСКА и "Чертаново", а также одного футболиста из волгоградского "Ротора" и одного представителя французского ПСЖ.
В рамках сбора мы сыграли два контрольных матча. В первом спарринге нашим соперником была команда ФК "Сочи" среди юношей 2004 года рождения. Дубль оформил Владислав Шитов, по голу на свой счет записали Сергей Пиняев и Гаррик Левин. Еще два мяча были забиты соперниками в собственные ворота.
Во второй встрече мы обыграли команду ровесников из Академии ФК "Краснодар" - 4:0. Отличились Влад Шитов, Артем Соколов, Даниил Фомин и Пиняев, который реализовал пенальти. Нам противостоял организованный, боевой соперник. Нужно отметить, что, несмотря на крупную победу, спарринг получился напряженным.
Тренерский штаб считает, что сбор прошел очень плодотворно. Мы удовлетворены результатами проделанной работы. Все, что мы закладывали в футболистов во время тренировочной работы, – впоследствии увидели в их исполнении во время матчей", - сказал Коротаев.
РФС
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