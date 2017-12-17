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Виктор Гончаренко: конкурировать с богатыми очень сложно. Их бюджеты - бездонная бочка

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что домашнее поражение армейцев от "Манчестер Юнайтед" (1:4) и поражение "Спартака" от "Ливерпуля" (0:7) в Лиге чемпионов говорят о полном преимуществе топ-клубов в плане финансов.

"Эти игры лишний раз показали, какие безграничные возможности есть у ведущих европейских клубов. Конкурировать с богатыми очень сложно. Их бюджеты - бездонная бочка. Они могут купить чуть ли не любого сильного игрока в мире. Российские команды такого себе позволить, конечно, не могут. И этот разрыв в трансферных бюджетах, думаю, будет только увеличиваться. Так что я бы не стал говорить о пропасти в уровне наших лиг с точки зрения именно футбола. Возможности, повторюсь, разные. А отдельно взятый матч можно успешно провести с любым соперником", - цитирует Гончаренко "Спорт-Экспресс".
Теги: Гончаренко ЦСКА
Сегодня, 02:43
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