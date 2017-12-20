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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Вест Бромвич" и "Лестер" готовят "Локомотиву" предложения по покупке Кверквелии
Защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия может продолжить карьеру в чемпионате Англии. «Вест Бромвич Альбион» и «Лестер Сити» намерены сделать московскому клубу предложения по трансферу футболиста в январе, утверждает The Sun.
Оба клуба уверены в быстрой адаптации игрока в АПЛ из-за его самоотверженного стиля игры, а сам Кверквелия, по данным источника, стремится переехать в Англию.
«Локомотив» оценивает грузинского футболиста примерно в ? 18 млн (€ 20,35 млн) и будет стремиться удержать его, так как главный тренер Юрий Сёмин хочет сохранить нынешний состав. Контракт 25-летнего игрока с «Локомотивом» рассчитан до 2021 года.
"Чемпионат.сом"
Оба клуба уверены в быстрой адаптации игрока в АПЛ из-за его самоотверженного стиля игры, а сам Кверквелия, по данным источника, стремится переехать в Англию.
«Локомотив» оценивает грузинского футболиста примерно в ? 18 млн (€ 20,35 млн) и будет стремиться удержать его, так как главный тренер Юрий Сёмин хочет сохранить нынешний состав. Контракт 25-летнего игрока с «Локомотивом» рассчитан до 2021 года.
"Чемпионат.сом"
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