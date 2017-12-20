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"Вест Бромвич" и "Лестер" готовят "Локомотиву" предложения по покупке Кверквелии

Защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия может продолжить карьеру в чемпионате Англии. «Вест Бромвич Альбион» и «Лестер Сити» намерены сделать московскому клубу предложения по трансферу футболиста в январе, утверждает The Sun.

Оба клуба уверены в быстрой адаптации игрока в АПЛ из-за его самоотверженного стиля игры, а сам Кверквелия, по данным источника, стремится переехать в Англию.

«Локомотив» оценивает грузинского футболиста примерно в ? 18 млн (€ 20,35 млн) и будет стремиться удержать его, так как главный тренер Юрий Сёмин хочет сохранить нынешний состав. Контракт 25-летнего игрока с «Локомотивом» рассчитан до 2021 года.

"Чемпионат.сом"
Теги: Кверквелия Локомотив
Сегодня, 21:19
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№2 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:57) #
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Все на продажу! Даешь в состав Локо как можно больше талантливой российской молодежи!
Регистрация: 12.11.2007
№1 Написал: pfkegjbl 2 Мценск (Сегодня, 21:52) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Сабо объективно лучший защитник чемпионата на данный момент. Тяжело его будет удержать. Хотя бы до конца чемпионата доиграл бы


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Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know (с) Metallica
Регистрация: 3.05.2012
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