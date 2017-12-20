Факундо Пирис: Черчесов защищает игроков, даже если это означает конфликт с руководством

Экс-футболист «Ахмата» Факундо Пирис, который ныне играет за французский клуб «Монпелье», ответил на вопросы о России и ЧМ-2018.«Я никогда не думал, что буду играть в России, но когда представилась возможность, я согласился, даже ничего толком не зная. Тренер Станислав Черчесов выбрал меня после просмотра записей игр, он поверил в меня и привёл в команду. Это человек, который всегда защищает игроков, даже если это означает конфликт с руководством.Мне очень понравилось в Грозном, это огромный город. Зимой температура иногда снижалась до минус 20. Я также посещал пляжи Сочи, они очень красивые, а Санкт-Петербург — это вообще место, которое трудно забыть. Россия — особая страна, со своей собственной идеей, и это очень здорово.Путин сделает всё, чтобы ЧМ-2018 прошёл отлично, потому что это возможность продемонстрировать свою страну. Будем надеяться, что именно так всё и будет", — цитирует Пириса Sputnik Mundo.