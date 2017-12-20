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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Факундо Пирис: Черчесов защищает игроков, даже если это означает конфликт с руководством
Экс-футболист «Ахмата» Факундо Пирис, который ныне играет за французский клуб «Монпелье», ответил на вопросы о России и ЧМ-2018.
«Я никогда не думал, что буду играть в России, но когда представилась возможность, я согласился, даже ничего толком не зная. Тренер Станислав Черчесов выбрал меня после просмотра записей игр, он поверил в меня и привёл в команду. Это человек, который всегда защищает игроков, даже если это означает конфликт с руководством.
Мне очень понравилось в Грозном, это огромный город. Зимой температура иногда снижалась до минус 20. Я также посещал пляжи Сочи, они очень красивые, а Санкт-Петербург — это вообще место, которое трудно забыть. Россия — особая страна, со своей собственной идеей, и это очень здорово.
Путин сделает всё, чтобы ЧМ-2018 прошёл отлично, потому что это возможность продемонстрировать свою страну. Будем надеяться, что именно так всё и будет", — цитирует Пириса Sputnik Mundo.
"Чемпионат.сом"
«Я никогда не думал, что буду играть в России, но когда представилась возможность, я согласился, даже ничего толком не зная. Тренер Станислав Черчесов выбрал меня после просмотра записей игр, он поверил в меня и привёл в команду. Это человек, который всегда защищает игроков, даже если это означает конфликт с руководством.
Мне очень понравилось в Грозном, это огромный город. Зимой температура иногда снижалась до минус 20. Я также посещал пляжи Сочи, они очень красивые, а Санкт-Петербург — это вообще место, которое трудно забыть. Россия — особая страна, со своей собственной идеей, и это очень здорово.
Путин сделает всё, чтобы ЧМ-2018 прошёл отлично, потому что это возможность продемонстрировать свою страну. Будем надеяться, что именно так всё и будет", — цитирует Пириса Sputnik Mundo.
"Чемпионат.сом"
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