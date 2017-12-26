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Михаил Галактионов: "Ахмат" хочет привезти в Грозный еврокубки

Главный тренер "Ахмата" Михаил Галактионов выразил надежду, что во второй части сезона команде удастся совершить рывок и завершить чемпионат в зоне еврокубков.

"Не хотелось бы бросаться громкими лозунгами. Необходимо поступательное движение. Конечно, мы ставим определённые задачи и хотим привезти в Грозный еврокубки. Естественно, все к этому стремятся – и руководство, и команда, и болельщики. Прекрасный, чистый город, замечательные, отзывчивые люди, великолепный стадион – они заслуживают такого праздника. Со своей стороны мы приложим все силы, знания и умения, чтобы как минимум стабилизировать достигнутое Рашидом Маматкуловичем Рахимовым в прошлом сезоне, а как максимум – приумножить.

Когда спрашивают, какие у нас есть проблемы, предпочитаю отвечать: «У нас нет проблем – есть задачи, которые мы можем решать", - цитирует Галактионова "Чемпионат.сом".
Теги: Галактионов Ахмат
Сегодня, 00:26
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№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 01:35) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Поле нормальное сделайте, а то огород какой-то.
Потом уже об Европах будете думать.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
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