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Николай Писарев: у Анохина в РФС более представительские функции, а Алаев больше погружен в оперативное управление

Бывший спортивный директор РФС Николай Писарев понимает, почему исполком Российского футбольного союза решил назначить исполняющим обязанности президента организации генерального директора Александра Алаева.

– Почему, на ваш взгляд, отказался от исполнения обязанностей главы РФС Сергей Анохин?

– Мне сложно говорить о его мотивах. Считаю, что Алаев больше находится в процессе оперативного управления. Соответственно он лучше знает все управленческие обязанности, потому что он работает в ежедневном режиме. Должность президента – все-таки более, скажем так, представительская функция. А Алаев – человек, который находится в оперативно управлении. Для него нет никаких мелочей, которые бы он не охватывал. И это касается не только большого футбола, но и всех его подвидов. Считаю, что исполком сделал нормальный выбор.

– У Анохина должность выше. Получается, он не так погружен в дела российского футбола?

– Алаев в оперативном управлении, поэтому больше погружен в дела федерации. А вице-президент – более представительская функция. К тому же Анохин президент Московской федерации футбола. Как мне видится, Анохин не так погружен в оперативные дела РФС. А здесь нужен человек, который знает оперативное управление и знание финансовой деятельности. А это, на мой взгляд, ближе Алаеву.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Писарев Мутко
Сегодня, 02:03
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