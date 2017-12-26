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Михаил Галактионов: я увидел в глазах Чалова растерянность

Бывший главный тренер юношеской сборной России Михаил Галактионов поделился мнением о спаде в игре бывшего подопечного — Фёдора Чалова.

"Я встретил Фёдора, когда играли с ЦСКА, и увидел в его глазах некую растерянность. Не мне говорить за тренерский штаб ЦСКА, но я очень хочу, чтобы у Чалова получилось. Зная его достаточно близко, могу засвидетельствовать: Федя относится к категории людей, кто нуждается в ободрении, словах поддержки. Когда ему доверяют, когда с ним разговаривают, он раскрывается.

Но дело не только в психологии. Легче играть с соперником, которого уже изучил, чем с совершенно неизвестным парнем. Фёдора узнали, к нему стали внимательнее относиться, плотнее опекать. Тем не менее он располагает всеми необходимыми качествами для дальнейшего развития", - цитирует Галактионова "Чемпионат.сом".
Теги: Галактионов Чалов
Сегодня, 17:29
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№2 Написал: miktar (Сегодня, 21:09) #
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online

Второй сезон.., он и есть второй сезон.


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
Регистрация: 11.11.2007
№1 Написал: Rasmuz (Сегодня, 18:01) #
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Галактионов, Бушманов наше тренерское будущее.
Регистрация: 29.08.2017
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