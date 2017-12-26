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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Михаил Галактионов: я увидел в глазах Чалова растерянность
Бывший главный тренер юношеской сборной России Михаил Галактионов поделился мнением о спаде в игре бывшего подопечного — Фёдора Чалова.
"Я встретил Фёдора, когда играли с ЦСКА, и увидел в его глазах некую растерянность. Не мне говорить за тренерский штаб ЦСКА, но я очень хочу, чтобы у Чалова получилось. Зная его достаточно близко, могу засвидетельствовать: Федя относится к категории людей, кто нуждается в ободрении, словах поддержки. Когда ему доверяют, когда с ним разговаривают, он раскрывается.
Но дело не только в психологии. Легче играть с соперником, которого уже изучил, чем с совершенно неизвестным парнем. Фёдора узнали, к нему стали внимательнее относиться, плотнее опекать. Тем не менее он располагает всеми необходимыми качествами для дальнейшего развития", - цитирует Галактионова "Чемпионат.сом".
"Я встретил Фёдора, когда играли с ЦСКА, и увидел в его глазах некую растерянность. Не мне говорить за тренерский штаб ЦСКА, но я очень хочу, чтобы у Чалова получилось. Зная его достаточно близко, могу засвидетельствовать: Федя относится к категории людей, кто нуждается в ободрении, словах поддержки. Когда ему доверяют, когда с ним разговаривают, он раскрывается.
Но дело не только в психологии. Легче играть с соперником, которого уже изучил, чем с совершенно неизвестным парнем. Фёдора узнали, к нему стали внимательнее относиться, плотнее опекать. Тем не менее он располагает всеми необходимыми качествами для дальнейшего развития", - цитирует Галактионова "Чемпионат.сом".
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