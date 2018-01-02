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СМИ: "Удинезе" пытается перехватить Вериссимо у "Спартака"
"Спартак" лидирует в борьбе за защитника "Сантоса" Лукаса Вериссимо, но в последнее время очень активный интерес к футболисту стал проявлять "Удинезе", сообщает "Чемпионат.сом" со ссылкой на Tuttomercatoweb.
Итальянский клуб давно следил за Вериссимо и сейчас пытается его перехватить у красно-белых. В России Лукасу предлагают более высокий оклад, тогда как "зебры" пытаются заманить игрока долгосрочными футбольными гарантиями.
Контракт Вериссимо с "Сантосом" рассчитан до июня 2022 года, и пока у бразильца нет паспорта ЕС. В 2017-м он провёл 59 матчей, забив 1 гол.
Итальянский клуб давно следил за Вериссимо и сейчас пытается его перехватить у красно-белых. В России Лукасу предлагают более высокий оклад, тогда как "зебры" пытаются заманить игрока долгосрочными футбольными гарантиями.
Контракт Вериссимо с "Сантосом" рассчитан до июня 2022 года, и пока у бразильца нет паспорта ЕС. В 2017-м он провёл 59 матчей, забив 1 гол.
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