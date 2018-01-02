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СМИ: "Удинезе" пытается перехватить Вериссимо у "Спартака"

"Спартак" лидирует в борьбе за защитника "Сантоса" Лукаса Вериссимо, но в последнее время очень активный интерес к футболисту стал проявлять "Удинезе", сообщает "Чемпионат.сом" со ссылкой на Tuttomercatoweb.

Итальянский клуб давно следил за Вериссимо и сейчас пытается его перехватить у красно-белых. В России Лукасу предлагают более высокий оклад, тогда как "зебры" пытаются заманить игрока долгосрочными футбольными гарантиями.

Контракт Вериссимо с "Сантосом" рассчитан до июня 2022 года, и пока у бразильца нет паспорта ЕС. В 2017-м он провёл 59 матчей, забив 1 гол.
Теги: Удинезе Спартак Трансферы
Сегодня, 16:06
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№2 Написал: Роберто (Сегодня, 21:30) #
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а он черный или слегка копченый?
Регистрация: 24.11.2017
№1 Написал: Gerolsteiner 1001 Gеrmany (Сегодня, 20:02) #
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  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
У ... Зебры " проклятущие " ... Хотят нашу солому схрумкать ...
Регистрация: 18.06.2015
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