"Спартак" провел первую тренировку в Дубае

"Спартак" провел на сборе в Арабских Эмиратах первую тренировку.Сообщается, что днем столбик термометра показывал +23 градуса. Но к вечеру, когда красно-белые отправились на первую в нынешнем году командную тренировку, солнце скрылось и на улице заметно похолодало.Ровно в 17:00 по дубайскому времени красно-белые вышли на поле и принялись за работу. Заниматься на газоне арабского центра было одно удовольствие — тренировочное поле находится в идеальном состоянии, что позволяло игрокам полностью концентрироваться на выполнении различных упражнений, которые в первой части практического урока предложили им тренеры по физподготовке, а затем отдаваться игре в футбол на ограниченном участке поля. В общей сложности занятие продлилось около полутора часов.По индивидуальной программе трудились восстанавливающиеся после операций защитник Георгий Тигиев, полузащитники Джано и Артём Тимофеев. В занятии не приняли участие бразильские легионеры "Спартака" — хавбек Фернандо, нападающие Луиc Адриано и Педро Роша. Массимо Каррера разрешил им приехать на сбор немного позже остальных. Бразильцев ждут в Дубае 12 января.