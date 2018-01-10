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"Спартак" провел первую тренировку в Дубае
"Спартак" провел на сборе в Арабских Эмиратах первую тренировку.
Сообщается, что днем столбик термометра показывал +23 градуса. Но к вечеру, когда красно-белые отправились на первую в нынешнем году командную тренировку, солнце скрылось и на улице заметно похолодало.
Ровно в 17:00 по дубайскому времени красно-белые вышли на поле и принялись за работу. Заниматься на газоне арабского центра было одно удовольствие — тренировочное поле находится в идеальном состоянии, что позволяло игрокам полностью концентрироваться на выполнении различных упражнений, которые в первой части практического урока предложили им тренеры по физподготовке, а затем отдаваться игре в футбол на ограниченном участке поля. В общей сложности занятие продлилось около полутора часов.
По индивидуальной программе трудились восстанавливающиеся после операций защитник Георгий Тигиев, полузащитники Джано и Артём Тимофеев. В занятии не приняли участие бразильские легионеры "Спартака" — хавбек Фернандо, нападающие Луиc Адриано и Педро Роша. Массимо Каррера разрешил им приехать на сбор немного позже остальных. Бразильцев ждут в Дубае 12 января.
ФК "Спартак"
Сообщается, что днем столбик термометра показывал +23 градуса. Но к вечеру, когда красно-белые отправились на первую в нынешнем году командную тренировку, солнце скрылось и на улице заметно похолодало.
Ровно в 17:00 по дубайскому времени красно-белые вышли на поле и принялись за работу. Заниматься на газоне арабского центра было одно удовольствие — тренировочное поле находится в идеальном состоянии, что позволяло игрокам полностью концентрироваться на выполнении различных упражнений, которые в первой части практического урока предложили им тренеры по физподготовке, а затем отдаваться игре в футбол на ограниченном участке поля. В общей сложности занятие продлилось около полутора часов.
По индивидуальной программе трудились восстанавливающиеся после операций защитник Георгий Тигиев, полузащитники Джано и Артём Тимофеев. В занятии не приняли участие бразильские легионеры "Спартака" — хавбек Фернандо, нападающие Луиc Адриано и Педро Роша. Массимо Каррера разрешил им приехать на сбор немного позже остальных. Бразильцев ждут в Дубае 12 января.
ФК "Спартак"
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