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Игорь Акинфеев пропустил первую тренировку на сборе ЦСКА

ЦСКА провел первую тренировку на зимнем сборе в испанском Кампоаморе.

Занятие носило втягивающий характер и состояло из беговой работы и упражнений с мячом.

В общей группе тренировались Сергей Игнашевич, Василий Березуцкий, Алан Дзагоев, Понтус Вернблум, Бибрас Натхо, Виктор Васин, Александр Головин, Хетаг Хосонов, Астемир Гордюшенко, Александр Макаров, Федор Чалов, Тимур Жамалетдинов, Кирилл Набабкин, Константин Кучаев, Наир Тикнизян, Илья Помазун и Георгий Кырнац. Продолжающие восстановление от травм Алексей Березуцкий, Георгий Миланов и Георгий Щенников работали по индивидуальной программе.

ПФК ЦСКА
Теги: Акинфеев ЦСКА
Сегодня, 04:56
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(1)
№1 Написал: НетуЧерного (Сегодня, 08:19) #
  • -6
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
ИГОРЬ АКИНФЕЕВ ПРОПУСТИЛ

Пропускать тренируется laughing Как будто ему непобиваемого рекорда или последнего тура мало smirk


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Даже бакланы все - "синие"(
Регистрация: 3.01.2018
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