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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Сергей Герасимец: у меня есть сомнения, что Дзюба и Шатов адаптируются где-либо
Бывший футболист "Зенита" Сергей Герасимец прокомментировал информацию о том, что нападающий Артем Дзюба и полузащитник Олег Шатов могут быть не вызваны на первый сбор сине-бело-голубых.
– С чем может быть связано возможное отсутствие Дзюбы и Шатова в списке футболистов, вызванных Роберто Манчини на первый сбор "Зенита"?
– Это связано с тем, что главный тренер больше на них не рассчитывает. С чем еще это может быть связано?
– Можно ли сказать, что это одни из главных претендентов на выход?
– Честно говоря, все вопросы по двум этим футболистам нужно было решать еще до новогодних праздников. Уже через месяц у "Зенита" первая игра после паузы и очевидно, что Дзюба и Шатов к ней не готовы. Вероятно, будут идти переговоры, поэтому пока рано делать окончательные выводы, однако с высокой долей вероятности футболисты покинут команду.
– В числе главных претендентов на обоих игроков называют "Краснодар". Насколько это реально и можно ли сказать, что этот вариант устроит обе стороны?
– "Зенит" этот вариант устроит полностью. Если футболисты могут быть не вызваны на сбор, значит тренер в них не нуждается. А держать в глубоком запасе футболистов сборной, пусть и бывших, попросту нерентабельно. Насколько такой расклад устроит "Краснодар", пока непонятно. Это покажут только сезон и игры. Но у меня есть сомнения, что сейчас Дзюба и Шатов адаптируются где–либо.
"Спорт-Экспресс"
– С чем может быть связано возможное отсутствие Дзюбы и Шатова в списке футболистов, вызванных Роберто Манчини на первый сбор "Зенита"?
– Это связано с тем, что главный тренер больше на них не рассчитывает. С чем еще это может быть связано?
– Можно ли сказать, что это одни из главных претендентов на выход?
– Честно говоря, все вопросы по двум этим футболистам нужно было решать еще до новогодних праздников. Уже через месяц у "Зенита" первая игра после паузы и очевидно, что Дзюба и Шатов к ней не готовы. Вероятно, будут идти переговоры, поэтому пока рано делать окончательные выводы, однако с высокой долей вероятности футболисты покинут команду.
– В числе главных претендентов на обоих игроков называют "Краснодар". Насколько это реально и можно ли сказать, что этот вариант устроит обе стороны?
– "Зенит" этот вариант устроит полностью. Если футболисты могут быть не вызваны на сбор, значит тренер в них не нуждается. А держать в глубоком запасе футболистов сборной, пусть и бывших, попросту нерентабельно. Насколько такой расклад устроит "Краснодар", пока непонятно. Это покажут только сезон и игры. Но у меня есть сомнения, что сейчас Дзюба и Шатов адаптируются где–либо.
"Спорт-Экспресс"
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