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Сергей Герасимец: у меня есть сомнения, что Дзюба и Шатов адаптируются где-либо

Бывший футболист "Зенита" Сергей Герасимец прокомментировал информацию о том, что нападающий Артем Дзюба и полузащитник Олег Шатов могут быть не вызваны на первый сбор сине-бело-голубых.

– С чем может быть связано возможное отсутствие Дзюбы и Шатова в списке футболистов, вызванных Роберто Манчини на первый сбор "Зенита"?

– Это связано с тем, что главный тренер больше на них не рассчитывает. С чем еще это может быть связано?

– Можно ли сказать, что это одни из главных претендентов на выход?

– Честно говоря, все вопросы по двум этим футболистам нужно было решать еще до новогодних праздников. Уже через месяц у "Зенита" первая игра после паузы и очевидно, что Дзюба и Шатов к ней не готовы. Вероятно, будут идти переговоры, поэтому пока рано делать окончательные выводы, однако с высокой долей вероятности футболисты покинут команду.

– В числе главных претендентов на обоих игроков называют "Краснодар". Насколько это реально и можно ли сказать, что этот вариант устроит обе стороны?

– "Зенит" этот вариант устроит полностью. Если футболисты могут быть не вызваны на сбор, значит тренер в них не нуждается. А держать в глубоком запасе футболистов сборной, пусть и бывших, попросту нерентабельно. Насколько такой расклад устроит "Краснодар", пока непонятно. Это покажут только сезон и игры. Но у меня есть сомнения, что сейчас Дзюба и Шатов адаптируются где–либо.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Герасимец Шатов Дзюба Зенит
Сегодня, 21:06
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11
(1)
№11 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 22:47) #
  • 0
  •  (2)
online

Олег Шатов когда выходил на поле был один из лучших.....просто Манчини не его тренер....уйдёт Манчини и Зенит локти будет кусать и думать задним числом.....зачем отдали....а кто Дутый.....то половина Аргентинцев... а Краснодар это команда которая играет в зрелищный футбол и там Он будет в порядке....и будет в сборной.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
№10 Написал: Одиссей Иерусалим-Армавир (Сегодня, 22:10) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: Black Buffalo
Шатов в Краснодаре бы адаптировался

А вместе с Дзюбой - это вообще потолок будет,а Федьке на выход однозначно,он уже прямым текстом говорит.что уйдет.
Регистрация: 20.02.2013
№9 Написал: Mahoylich Москва (Сегодня, 22:07) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Стратег
Цитата: язва
Вот вспомни хоть одного кто после зенита заиграл в другом клубе?

Бухаров в Ростове играет лучше чем в Зените, ещё два китайца, Халк и Витсель в Поднебесной не затерялись.

Бухаров до Зенита еще лучше играл. А Дзюба себя в Динамо найдет. Там скоро место теплое освобождается. Шутка. Не желаю Динамо этого.


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Я за Спартак с 1972 года. Хочу Пять звезд
Регистрация: 11.11.2016
№8 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 21:46) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: язва
Вот вспомни хоть одного кто после зенита заиграл в другом клубе?

Бухаров в Ростове играет лучше чем в Зените, ещё два китайца, Халк и Витсель в Поднебесной не затерялись.
Регистрация: 29.10.2010
№7 Написал: grisha (Сегодня, 21:44) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
grisha
Ты ещё вьетнамские мерки примени
зачем?

Будешь думать, что есть, чем гордиться )))))))))))))))))))
Кто там у вас сейчас рулит ?
Какой нибудь Птин Пук ?
Какой ПтинПук - такой и спорт - а ты что думал, как полностью в фашистской Германии ?
Не полностью
Регистрация: 19.04.2017
№6 Написал: utekay Россия (Сегодня, 21:41) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: grisha
Ты ещё вьетнамские мерки примени

зачем?


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№5 Написал: grisha (Сегодня, 21:40) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
по российским меркам - нормально,

Ты ещё вьетнамские мерки примени ))))))))))))))))))))))))))))
Он же не совсем кривой по роже - только на поле ))))))))))))))))))
Регистрация: 19.04.2017
№4 Написал: utekay Россия (Сегодня, 21:32) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: grisha
Шатов фигура дутая, как Смолов

по российским меркам - нормально, при АВБ Олег играл здорово, в железной основе.
Непонятно отчего так сдулся...видимо действительно нужно клуб менять, не понял он Манчини.
Ну и Смолову в Зенит, однозначно! Не нужно ему уезжать, потеряется.


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№3 Написал: grisha (Сегодня, 21:21) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Дзюба сможет - а Шатов фигура дутая, как Смолов
Регистрация: 19.04.2017
№2 Написал: язва Москва (Сегодня, 21:17) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Buffalo
Шатов в Краснодаре бы адаптировался

У окна касса ..бывшие игроки зенита только там адаптируются.
Вот вспомни хоть одного кто после зенита заиграл в другом клубе?


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Енто я.. SHIGA
Регистрация: 25.09.2016
№1 Написал: Black Buffalo Краснодар (Сегодня, 21:12) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Краснодар»
Шатов в Краснодаре бы адаптировался


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Мы не выше всех, мы лучше.
Регистрация: 1.06.2016
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