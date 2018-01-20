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Агент Промеса отказался комментировать информацию о "Саутгемптоне"

Кес Плугсма, представитель компании SEG, ведущей дела нападающего "Спартака" Квинси Промеса, не стал отвечать на вопрос о возможном переходе футболиста в "Саутгемптон".

Информация появилась в британских СМИ, однако сообщается, что она не соответствует действительности – на данный момент руководство красно-белых не рассматривает такой вариант продажи 26-летнего голландца. С высокой долей вероятности форвард проведет в составе москвичей весь сезон-2017/18.

"Наше агентство не дает комментарии прессе о своих клиентах", - цитирует Плугсма "Спорт-Экспресс".
Теги: Промес Саутгемптон Спартак
Сегодня, 21:11
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