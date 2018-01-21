Роман Орещук: у Караваева еще все впереди, а Раушу в футбольном плане остается не так много

Экс-спортивный директор "Динамо" Роман Орещук считает, что защитник Константин Рауш заменит в основном составе московской команды Григория Морозова или Сергея Терехова.– Не знаю, на какой позиции его рассматривает тренерский штаб.– Значит, Морозова или Терехова. Если бы эти ребята были сильнее, то уже выступали бы в сборной России, согласны?– У них разные позиции – Константин слева, Вячеслав справа. Плюс Раушу в этом году будет 28 лет, а Караваеву только 23 – у него все еще впереди. А новичку "Динамо" не так много осталось в футбольном плане.