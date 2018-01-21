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Роман Орещук: у Караваева еще все впереди, а Раушу в футбольном плане остается не так много

Экс-спортивный директор "Динамо" Роман Орещук считает, что защитник Константин Рауш заменит в основном составе московской команды Григория Морозова или Сергея Терехова.

– Кого Рауш заменит в основном составе "Динамо"?

– Не знаю, на какой позиции его рассматривает тренерский штаб.

– Обычно он выходит на позицию левого защитника.

– Значит, Морозова или Терехова. Если бы эти ребята были сильнее, то уже выступали бы в сборной России, согласны?

– Сообщалось об интересе "Динамо" к Караваеву. Вячеслав сильнее Рауша?

– У них разные позиции – Константин слева, Вячеслав справа. Плюс Раушу в этом году будет 28 лет, а Караваеву только 23 – у него все еще впереди. А новичку "Динамо" не так много осталось в футбольном плане.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Орещук Караваев Рауш Динамо
Сегодня, 22:07
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