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"Ростов" - "Рубин": где и когда смотреть прямую трансляцию матча 4 тура РПЛ

"Ростов" - "Рубин" Казань: на каком телеканале и во сколько смотреть матч 4 тура чемпионата России.
Фото: ФК "Ростов"
Сегодня, 15 августа, "Ростов" на домашнем стадионе сыграет с казанским "Рубином" в матче 4 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени. Прямая трансляция матча будет доступна на телеканале "Матч Премьер", на интернет-портале Rusfootball.info будет доступна текстовая трансляция встречи.

После 3 сыгранных туров команда Джонатана Альбы занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России с 4 набранными очками, казанцы располагаются на десятой строчке с таким же количеством баллов в своем активе.

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