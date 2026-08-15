"Ростов" - "Рубин": где и когда смотреть прямую трансляцию матча 4 тура РПЛ

Сегодня, 15 августа, "Ростов" на домашнем стадионе сыграет с казанским "Рубином" в матче 4 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени. Прямая трансляция матча будет доступна на телеканале "Матч Премьер", на интернет-портале Rusfootball.info будет доступна текстовая трансляция встречи.
После 3 сыгранных туров команда Джонатана Альбы занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России с 4 набранными очками, казанцы располагаются на десятой строчке с таким же количеством баллов в своем активе.