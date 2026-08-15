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Кириченко назвал российских футболистов, которые могли бы заиграть в Европе

Экс-игрок сборной России Дмитрий Кириченко назвал российских футболистов, которые могли бы заиграть в европейском чемпионате.
Фото: Дмитрий Челяпин / Матч ТВ
По словам Кириченко, Батраков и Кисляк могли бы заиграть в Европе.

- Эти фамилии на слуху. Мы их слышим каждый раз.
Это Батраков, Кисляк. Молодые, умные и быстрые ребята, - приводит слова Кириченко "Чемпионат".

Ранее сообщалось, что турецкий "Галатасарай" в ближайшее время может приобрести полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова за 28 миллионов евро с учетом бонусных. Отмечалось, что россиянин уже согласовал условия личного контракта.

К полузащитнику ЦСКА Матвею Кисляку также проявляли интерес турецкие клубы - в частности, сообщалось о возможном уходе россиянина в "Бешикташ".

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