Кириченко назвал российских футболистов, которые могли бы заиграть в Европе

- Эти фамилии на слуху. Мы их слышим каждый раз.
Это Батраков, Кисляк. Молодые, умные и быстрые ребята, - приводит слова Кириченко "Чемпионат".
Ранее сообщалось, что турецкий "Галатасарай" в ближайшее время может приобрести полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова за 28 миллионов евро с учетом бонусных. Отмечалось, что россиянин уже согласовал условия личного контракта.
К полузащитнику ЦСКА Матвею Кисляку также проявляли интерес турецкие клубы - в частности, сообщалось о возможном уходе россиянина в "Бешикташ".