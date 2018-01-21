Владимир Пильгуй: Раушу гарантированно место в основном составе "Динамо"

Бывший вратарь сборной СССР и "Динамо" Владимир Пильгуй считает, что защитнику Константину Раушу гарантировано место в основном составе московской команды.– Приобретение хорошее. Нынешнее "Динамо" небогато на игроков даже среднего уровня, – сказал Пильгуй. – Ему гарантировано место в основном составе. Рауш прекрасно подойдет команде. Это хороший вариант для клуба и самого Константина. Он уже считается одним из основных кандидатов в сборную и будет постоянно на виду у Черчесова, который посещает все игры чемпионата. Наверняка футболист лучше проявит свои сильные стороны.– Если, честно, Смольников больше нравится по совокупности. Возможно, он не слишком надежен в защите, но много полезной работы делает в атаку, подыгрыше и передачу может отдать. Рауш более стабилен в защитной линии, что сейчас в большей степени нужно для "Динамо".