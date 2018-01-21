Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Владимир Пильгуй: Раушу гарантированно место в основном составе "Динамо"

Бывший вратарь сборной СССР и "Динамо" Владимир Пильгуй считает, что защитнику Константину Раушу гарантировано место в основном составе московской команды.

– Приобретение хорошее. Нынешнее "Динамо" небогато на игроков даже среднего уровня, – сказал Пильгуй. – Ему гарантировано место в основном составе. Рауш прекрасно подойдет команде. Это хороший вариант для клуба и самого Константина. Он уже считается одним из основных кандидатов в сборную и будет постоянно на виду у Черчесова, который посещает все игры чемпионата. Наверняка футболист лучше проявит свои сильные стороны.

– На левом фланге за сборную вам больше понравился Рауш, Смольников или Жирков?

– Если, честно, Смольников больше нравится по совокупности. Возможно, он не слишком надежен в защите, но много полезной работы делает в атаку, подыгрыше и передачу может отдать. Рауш более стабилен в защитной линии, что сейчас в большей степени нужно для "Динамо".

"Спорт-Экспресс"
Теги: Пильгуй Рауш Динамо
Вчера, 23:59
Напечатать
1
(1)
№1 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 00:02) #
  • -1
  •  (1)

А вот теперь не факт, что будет в сборной.
Регистрация: 12.11.2007
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.