Шалимов назвал условие, при котором Помазун будет основным голкипером "Спартака"

Фото: ФК "Спартак"

- Если Помазун в следующей игре чемпионата будет тащить и сыграет "на ноль", не исключаю, что он останется в воротах " Спартака " до зимы.

По словам Шалимова, если Помазун в следующем матче чемпионата России будет тащить, то, возможно, станет основным голкипером до зимы.Надо понимать, что просто так поменять вратаря очень сложно. А сейчас есть повод, так как Максименко был удалён, - сказал Шалимов в эфире "Матч ТВ".В десятом туре Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" на выезде сыграл вничью с самарскими "Крыльями Советов" - 1:1. В первом тайме голкипер красно-белых Александр Максименко получил прямую красную карточку, его место занял Илья Помазун. Забитыми мячами в этой встрече отметились Манфред Угальде и Мартин Крамарич, оба гола были забиты во второй половине матча.В нынешнем сезоне Помазун вышел на поле в четырех встречах во всех турнирах, пропустил четыре гола и ни разу не сохранил ворота "сухими".