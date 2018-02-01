Абдул-Азиз Теттех: у меня устрашающий вид и нет зуба? Это Африка, брат

Ганский новичок «Динамо» Абдул-Азиз Теттех по прозвищу «Бизон» прокомментировал свой переход в стан бело-голубых.- Прежде всего, хочу сказать, что для меня решиться на переход было непросто. Я был игроком «Леха», ведущего клуба Польши, и был счастлив в этом клубе. Но я люблю вызовы, неоднократно в своей жизни и карьере проходил через них. «Динамо» предложило именно вызов. Посовещавшись с семьёй и друзьями, я решил принять этот вызов.- Да, и, думаю, ты их знаешь. В первую очередь, я консультировался с моим лучшим другом, Мохаммедом Рабиу, который играл здесь за «Кубань» и «Анжи», а также с Джонатаном Менса. Тоже, кстати, игроком «Анжи».- Да, такое общение у нас было. Мы поговорили, общение было недолгим, но продуктивным. Кстати, тогда выяснилось, что мы оба говорим по-испански (улыбается). Хорошо пообщались, он убеждал меня, что такой парень как я необходим «Динамо». Это тоже сыграло свою роль в том, что я здесь.- Сказать по правде, немного. Но у меня есть друзья, о которых я уже говорил, так что кое-что слышал. Ну, а когда «Динамо» вышло с конкретным предложением, начал, конечно, целенаправленно собирать информацию.- Кто?- А я знаю его! Он, как и я, начинал карьеру в «Либерти Профешнлз», и когда у него был отпуск Баффур всегда приезжал навестить родной клуб. Так и познакомились. Аналогичная история и с Асамоа Гьяном, которого я также знаю.- Конечно. Но это не оказало никакого влияния на мой выбор. У всех бывают сложные времена, но это значит, что всем нам здесь надо собраться и показать свои лучшие качества. Я верю, что нынешняя позиция не соответствует той, которая подобает такому клубу как «Динамо». Мы должны быть выше. Гораздо выше.- Знаешь, когда я переходил в «Лех», я и думать не мог, что в Польше так холодно. Помню, что это был уик-энд, я сел на самолёт в Гане, где в тот момент было 37 градусов жары, и приземлился в Познани. В минус 10. Боже, это было трудно. Но постепенно освоился. В конце концов, я прихожу в «Динамо» играть в футбол. Ко всему остальному можно привыкнуть.- (смеется) Хорошо помню этот эпизод. Кажется, тот матч мы проиграли что-то вроде 0:2. Фёдор бежал по флангу с мячом, я бросился наперерез, думал успею остановить его. Прыгнул в подкат двумя ногами, одной достал мяч, но Фёдор подпрыгнул и для того, чтобы защититься я был вынужден поднять ногу. В противном случае он приземлился бы мне на ступню. Получилось грубовато, да… Я получил тогда красную и это было по заслугам. Что же, надеюсь вскоре увидеть Фёдора. Думаю, мы вспомним этот момент.- Наверное, это только отчасти правда. Если матч складывается в нашу пользу, то всё окей. Но я ненавижу проигрывать. И на поле выхожу не только для того, чтобы выиграть матч. Я выхожу защищать цвета клуба, биться за них. Для меня это не пустой звук. И я стараюсь полностью отдаваться игре, делать свою работу на 100%. Возможно, кто-то называет такой стиль игры агрессивным. Окей, значит, я играю агрессивно. Но это мой стиль игры. И он понравился «Динамо», раз я здесь.- (смеется) Да нигде. Я такой родился. Это Африка, брат.