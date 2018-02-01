Абдул-Азиз Теттех: у меня устрашающий вид и нет зуба? Это Африка, брат

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
|Тема
|Автор
|Ситуация на юго-востоке Украины
|лор
|Опрос по запрету России в Олимпиаде2018
|лор
|Юмор, анекдоты, байки
|НетуЧерного
|Политика
|НетуЧерного
|КБ-Гостевая
|Гольденбак
|Феномен Грудинина или про выборы
|Конт
|Зенит
|fox771
|Mузыка
|кочегар
Новости партнеров
Лента новостей:
08:29
Сергей Кирьяков: в "Арсенале" Дзюба получит игровую практику, необходимую ему для возвращения в сборную (3)
Сергей Кирьяков: в "Арсенале" Дзюба получит игровую практику, необходимую ему для возвращения в сборную (3)
Вчера, 23:47
"Леванте" арендовал у "Рубина" Рубена Рочину (1)
"Леванте" арендовал у "Рубина" Рубена Рочину (1)
Вчера, 23:27
Лукас Моура перешёл из "ПСЖ" в "Тоттенхэм"
Лукас Моура перешёл из "ПСЖ" в "Тоттенхэм"
Вчера, 23:12
"Саутгемптон" снова попробует заполучить Промеса летом (3)
"Саутгемптон" снова попробует заполучить Промеса летом (3)
Вчера, 23:01
"Спартак" не отдал Зе Луша в аренду "Ньюкаслу" (7)
"Спартак" не отдал Зе Луша в аренду "Ньюкаслу" (7)
Вчера, 22:50
Денис Глушаков: пока не знаю, насколько серьёзна травма (8)
Денис Глушаков: пока не знаю, насколько серьёзна травма (8)
Вчера, 22:43
"Динамо" объявило о переходе Теттеха (фото) (7)
"Динамо" объявило о переходе Теттеха (фото) (7)
Вчера, 22:22
Зинченко начнёт игру "Ман Сити" - "Вест Бромвич" с первых минут, Лапорт дебютирует в Англии
Зинченко начнёт игру "Ман Сити" - "Вест Бромвич" с первых минут, Лапорт дебютирует в Англии
Вчера, 22:00
Болельщики "Крыльев" во главе с экс-игроком команды Барасой будут добиваться встречи с губернатором и изменений в руководстве клуба
Болельщики "Крыльев" во главе с экс-игроком команды Барасой будут добиваться встречи с губернатором и изменений в руководстве клуба
Вчера, 21:39
"Спартак" и софийский ЦСКА голов не забили (32)
"Спартак" и софийский ЦСКА голов не забили (32)
Вчера, 21:22
"Рубин" отдал Лестьенна в аренду "Малаге" (2)
"Рубин" отдал Лестьенна в аренду "Малаге" (2)
Вчера, 21:13
"Манчестер Сити" отказался от приобретения Мареза
"Манчестер Сити" отказался от приобретения Мареза
Вчера, 20:55
"Боруссия" взяла в аренду нападающего "Челси" Батшуайи (1)
"Боруссия" взяла в аренду нападающего "Челси" Батшуайи (1)
Вчера, 20:51
Источник: Абдул Тетте подписал контракт с "Динамо"
Источник: Абдул Тетте подписал контракт с "Динамо"
Вчера, 20:47
СМИ: Ханни будет получать в "Спартаке" 2 млн евро в год (13)
СМИ: Ханни будет получать в "Спартаке" 2 млн евро в год (13)
Вчера, 20:35
Оливье Жиру стал игроком "Челси" (фото) (3)
Оливье Жиру стал игроком "Челси" (фото) (3)
Вчера, 19:32
"Динамо"расторгло контракт с Сергеем Тереховым (1)
"Динамо"расторгло контракт с Сергеем Тереховым (1)
Вчера, 19:08
Официально: Софиан Ханни стал игроком "Спартака" (фото) (55)
Официально: Софиан Ханни стал игроком "Спартака" (фото) (55)
Вчера, 19:02
Сергей Силкин: сможет ли "Спартак" расстаться с Промесом и Зе Луишем? Всему есть цена вопроса
Сергей Силкин: сможет ли "Спартак" расстаться с Промесом и Зе Луишем? Всему есть цена вопроса
Вчера, 18:58
Федор Смолов: я принял решение до лета остаться в "Краснодаре" (14)
Федор Смолов: я принял решение до лета остаться в "Краснодаре" (14)
Вчера, 18:45
Вячеслав Караваев отклонил выгодное предложение от "Динамо" (9)
Вячеслав Караваев отклонил выгодное предложение от "Динамо" (9)
Вчера, 18:11
Иван Новосельцев: жду аншлаги на матчах в Туле
Иван Новосельцев: жду аншлаги на матчах в Туле
Абдул-Азиз Теттех: у меня устрашающий вид и нет зуба? Это Африка, брат
Ганский новичок «Динамо» Абдул-Азиз Теттех по прозвищу «Бизон» прокомментировал свой переход в стан бело-голубых.
- Абдул-Азиз, о чём подумал, когда узнал, что тобой интересуется «Динамо»?
- Прежде всего, хочу сказать, что для меня решиться на переход было непросто. Я был игроком «Леха», ведущего клуба Польши, и был счастлив в этом клубе. Но я люблю вызовы, неоднократно в своей жизни и карьере проходил через них. «Динамо» предложило именно вызов. Посовещавшись с семьёй и друзьями, я решил принять этот вызов.
- Друзья футбольные?
- Да, и, думаю, ты их знаешь. В первую очередь, я консультировался с моим лучшим другом, Мохаммедом Рабиу, который играл здесь за «Кубань» и «Анжи», а также с Джонатаном Менса. Тоже, кстати, игроком «Анжи».
- А с Дмитрием Хохловым говорили?
- Да, такое общение у нас было. Мы поговорили, общение было недолгим, но продуктивным. Кстати, тогда выяснилось, что мы оба говорим по-испански (улыбается). Хорошо пообщались, он убеждал меня, что такой парень как я необходим «Динамо». Это тоже сыграло свою роль в том, что я здесь.
- Что ты знал о российском футболе и «Динамо» до перехода сюда?
- Сказать по правде, немного. Но у меня есть друзья, о которых я уже говорил, так что кое-что слышал. Ну, а когда «Динамо» вышло с конкретным предложением, начал, конечно, целенаправленно собирать информацию.
- Кстати, за наш клуб ганцы уже играли…
- Кто?
- Например, Баффур Гьян.
- А я знаю его! Он, как и я, начинал карьеру в «Либерти Профешнлз», и когда у него был отпуск Баффур всегда приезжал навестить родной клуб. Так и познакомились. Аналогичная история и с Асамоа Гьяном, которого я также знаю.
- Абдул-Азиз, наверняка перед принятием решения ты изучил и место своей потенциальной команды в турнирной таблице…
- Конечно. Но это не оказало никакого влияния на мой выбор. У всех бывают сложные времена, но это значит, что всем нам здесь надо собраться и показать свои лучшие качества. Я верю, что нынешняя позиция не соответствует той, которая подобает такому клубу как «Динамо». Мы должны быть выше. Гораздо выше.
- Что думаешь о Москве, которая у некоторых иностранцев ассоциируется с холодами и пробками?
- Знаешь, когда я переходил в «Лех», я и думать не мог, что в Польше так холодно. Помню, что это был уик-энд, я сел на самолёт в Гане, где в тот момент было 37 градусов жары, и приземлился в Познани. В минус 10. Боже, это было трудно. Но постепенно освоился. В конце концов, я прихожу в «Динамо» играть в футбол. Ко всему остальному можно привыкнуть.
- Ещё один наш новичок из Польши, Фёдор Черных, рассказал мне, что в одном из матчей ваших команд Теттех едва не оторвал ему ногу…
- (смеется) Хорошо помню этот эпизод. Кажется, тот матч мы проиграли что-то вроде 0:2. Фёдор бежал по флангу с мячом, я бросился наперерез, думал успею остановить его. Прыгнул в подкат двумя ногами, одной достал мяч, но Фёдор подпрыгнул и для того, чтобы защититься я был вынужден поднять ногу. В противном случае он приземлился бы мне на ступню. Получилось грубовато, да… Я получил тогда красную и это было по заслугам. Что же, надеюсь вскоре увидеть Фёдора. Думаю, мы вспомним этот момент.
- Судя по сообщениям в польской прессе, периодически Абдул-Азиз Теттех становится настоящим безумцем на поле…
- Наверное, это только отчасти правда. Если матч складывается в нашу пользу, то всё окей. Но я ненавижу проигрывать. И на поле выхожу не только для того, чтобы выиграть матч. Я выхожу защищать цвета клуба, биться за них. Для меня это не пустой звук. И я стараюсь полностью отдаваться игре, делать свою работу на 100%. Возможно, кто-то называет такой стиль игры агрессивным. Окей, значит, я играю агрессивно. Но это мой стиль игры. И он понравился «Динамо», раз я здесь.
- И последний вопрос. У тебя нет зуба на верхней челюсти, что придаёт тебе устрашающий вид. Где ты потерял его?
- (смеется) Да нигде. Я такой родился. Это Африка, брат.
ФК "Динамо"
- Абдул-Азиз, о чём подумал, когда узнал, что тобой интересуется «Динамо»?
- Прежде всего, хочу сказать, что для меня решиться на переход было непросто. Я был игроком «Леха», ведущего клуба Польши, и был счастлив в этом клубе. Но я люблю вызовы, неоднократно в своей жизни и карьере проходил через них. «Динамо» предложило именно вызов. Посовещавшись с семьёй и друзьями, я решил принять этот вызов.
- Друзья футбольные?
- Да, и, думаю, ты их знаешь. В первую очередь, я консультировался с моим лучшим другом, Мохаммедом Рабиу, который играл здесь за «Кубань» и «Анжи», а также с Джонатаном Менса. Тоже, кстати, игроком «Анжи».
- А с Дмитрием Хохловым говорили?
- Да, такое общение у нас было. Мы поговорили, общение было недолгим, но продуктивным. Кстати, тогда выяснилось, что мы оба говорим по-испански (улыбается). Хорошо пообщались, он убеждал меня, что такой парень как я необходим «Динамо». Это тоже сыграло свою роль в том, что я здесь.
- Что ты знал о российском футболе и «Динамо» до перехода сюда?
- Сказать по правде, немного. Но у меня есть друзья, о которых я уже говорил, так что кое-что слышал. Ну, а когда «Динамо» вышло с конкретным предложением, начал, конечно, целенаправленно собирать информацию.
- Кстати, за наш клуб ганцы уже играли…
- Кто?
- Например, Баффур Гьян.
- А я знаю его! Он, как и я, начинал карьеру в «Либерти Профешнлз», и когда у него был отпуск Баффур всегда приезжал навестить родной клуб. Так и познакомились. Аналогичная история и с Асамоа Гьяном, которого я также знаю.
- Абдул-Азиз, наверняка перед принятием решения ты изучил и место своей потенциальной команды в турнирной таблице…
- Конечно. Но это не оказало никакого влияния на мой выбор. У всех бывают сложные времена, но это значит, что всем нам здесь надо собраться и показать свои лучшие качества. Я верю, что нынешняя позиция не соответствует той, которая подобает такому клубу как «Динамо». Мы должны быть выше. Гораздо выше.
- Что думаешь о Москве, которая у некоторых иностранцев ассоциируется с холодами и пробками?
- Знаешь, когда я переходил в «Лех», я и думать не мог, что в Польше так холодно. Помню, что это был уик-энд, я сел на самолёт в Гане, где в тот момент было 37 градусов жары, и приземлился в Познани. В минус 10. Боже, это было трудно. Но постепенно освоился. В конце концов, я прихожу в «Динамо» играть в футбол. Ко всему остальному можно привыкнуть.
- Ещё один наш новичок из Польши, Фёдор Черных, рассказал мне, что в одном из матчей ваших команд Теттех едва не оторвал ему ногу…
- (смеется) Хорошо помню этот эпизод. Кажется, тот матч мы проиграли что-то вроде 0:2. Фёдор бежал по флангу с мячом, я бросился наперерез, думал успею остановить его. Прыгнул в подкат двумя ногами, одной достал мяч, но Фёдор подпрыгнул и для того, чтобы защититься я был вынужден поднять ногу. В противном случае он приземлился бы мне на ступню. Получилось грубовато, да… Я получил тогда красную и это было по заслугам. Что же, надеюсь вскоре увидеть Фёдора. Думаю, мы вспомним этот момент.
- Судя по сообщениям в польской прессе, периодически Абдул-Азиз Теттех становится настоящим безумцем на поле…
- Наверное, это только отчасти правда. Если матч складывается в нашу пользу, то всё окей. Но я ненавижу проигрывать. И на поле выхожу не только для того, чтобы выиграть матч. Я выхожу защищать цвета клуба, биться за них. Для меня это не пустой звук. И я стараюсь полностью отдаваться игре, делать свою работу на 100%. Возможно, кто-то называет такой стиль игры агрессивным. Окей, значит, я играю агрессивно. Но это мой стиль игры. И он понравился «Динамо», раз я здесь.
- И последний вопрос. У тебя нет зуба на верхней челюсти, что придаёт тебе устрашающий вид. Где ты потерял его?
- (смеется) Да нигде. Я такой родился. Это Африка, брат.
ФК "Динамо"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.