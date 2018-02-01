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Абдул-Азиз Теттех: у меня устрашающий вид и нет зуба? Это Африка, брат

Ганский новичок «Динамо» Абдул-Азиз Теттех по прозвищу «Бизон» прокомментировал свой переход в стан бело-голубых.



- Абдул-Азиз, о чём подумал, когда узнал, что тобой интересуется «Динамо»?

- Прежде всего, хочу сказать, что для меня решиться на переход было непросто. Я был игроком «Леха», ведущего клуба Польши, и был счастлив в этом клубе. Но я люблю вызовы, неоднократно в своей жизни и карьере проходил через них. «Динамо» предложило именно вызов. Посовещавшись с семьёй и друзьями, я решил принять этот вызов.

- Друзья футбольные?

- Да, и, думаю, ты их знаешь. В первую очередь, я консультировался с моим лучшим другом, Мохаммедом Рабиу, который играл здесь за «Кубань» и «Анжи», а также с Джонатаном Менса. Тоже, кстати, игроком «Анжи».

- А с Дмитрием Хохловым говорили?

- Да, такое общение у нас было. Мы поговорили, общение было недолгим, но продуктивным. Кстати, тогда выяснилось, что мы оба говорим по-испански (улыбается). Хорошо пообщались, он убеждал меня, что такой парень как я необходим «Динамо». Это тоже сыграло свою роль в том, что я здесь.

- Что ты знал о российском футболе и «Динамо» до перехода сюда?

- Сказать по правде, немного. Но у меня есть друзья, о которых я уже говорил, так что кое-что слышал. Ну, а когда «Динамо» вышло с конкретным предложением, начал, конечно, целенаправленно собирать информацию.

- Кстати, за наш клуб ганцы уже играли…

- Кто?

- Например, Баффур Гьян.

- А я знаю его! Он, как и я, начинал карьеру в «Либерти Профешнлз», и когда у него был отпуск Баффур всегда приезжал навестить родной клуб. Так и познакомились. Аналогичная история и с Асамоа Гьяном, которого я также знаю.

- Абдул-Азиз, наверняка перед принятием решения ты изучил и место своей потенциальной команды в турнирной таблице…

- Конечно. Но это не оказало никакого влияния на мой выбор. У всех бывают сложные времена, но это значит, что всем нам здесь надо собраться и показать свои лучшие качества. Я верю, что нынешняя позиция не соответствует той, которая подобает такому клубу как «Динамо». Мы должны быть выше. Гораздо выше.

- Что думаешь о Москве, которая у некоторых иностранцев ассоциируется с холодами и пробками?

- Знаешь, когда я переходил в «Лех», я и думать не мог, что в Польше так холодно. Помню, что это был уик-энд, я сел на самолёт в Гане, где в тот момент было 37 градусов жары, и приземлился в Познани. В минус 10. Боже, это было трудно. Но постепенно освоился. В конце концов, я прихожу в «Динамо» играть в футбол. Ко всему остальному можно привыкнуть.

- Ещё один наш новичок из Польши, Фёдор Черных, рассказал мне, что в одном из матчей ваших команд Теттех едва не оторвал ему ногу…

- (смеется) Хорошо помню этот эпизод. Кажется, тот матч мы проиграли что-то вроде 0:2. Фёдор бежал по флангу с мячом, я бросился наперерез, думал успею остановить его. Прыгнул в подкат двумя ногами, одной достал мяч, но Фёдор подпрыгнул и для того, чтобы защититься я был вынужден поднять ногу. В противном случае он приземлился бы мне на ступню. Получилось грубовато, да… Я получил тогда красную и это было по заслугам. Что же, надеюсь вскоре увидеть Фёдора. Думаю, мы вспомним этот момент.

- Судя по сообщениям в польской прессе, периодически Абдул-Азиз Теттех становится настоящим безумцем на поле…

- Наверное, это только отчасти правда. Если матч складывается в нашу пользу, то всё окей. Но я ненавижу проигрывать. И на поле выхожу не только для того, чтобы выиграть матч. Я выхожу защищать цвета клуба, биться за них. Для меня это не пустой звук. И я стараюсь полностью отдаваться игре, делать свою работу на 100%. Возможно, кто-то называет такой стиль игры агрессивным. Окей, значит, я играю агрессивно. Но это мой стиль игры. И он понравился «Динамо», раз я здесь.

- И последний вопрос. У тебя нет зуба на верхней челюсти, что придаёт тебе устрашающий вид. Где ты потерял его?

- (смеется) Да нигде. Я такой родился. Это Африка, брат.

ФК "Динамо"
Теги: Теттех Динамо
Сегодня, 11:18
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№2 Написал: yuri спб (Сегодня, 12:33) #
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Улыбается ) Негр ты попал в зиму. Африканский континент не пляшет здесь. Здесь сумерки полгода . Губы закатай сразу.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 11:25) #
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  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
по внешности выглядит так, будто Оланаре в Динамо продали.


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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