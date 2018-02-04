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Кевин Кураньи: сборная России закономерно победила на Кубке легенд

Бывший нападающий "Динамо" Кевин Кураньи после победы сборной России в финале 10-го розыгрыша Кубка легенд отметил, что хозяева турнира из года в год собирают в своем составе сильных игроков.

"Отличный турнир с прекрасной организацией. Да еще и проходит десять лет. Мы счастливы быть частью этого футбольного праздника. Каждый год лидер и фаворит – сборная России собирает множество сильных игроков и показывает качественную игру. В этом году за ними закономерная победа", - цитирует Кураньи "Спорт-Экспресс".
Теги: Кураньи
Вчера, 23:26
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