Сара Фабрис: не все в "Спартаке" были уверены в том, что работа нутрициониста необходима

Бывший нутриционист (специалист по питанию) московского "Спартака" Сара Фабрис рассказала об уходе из столичного клуба.– Это правда, что я больше не работаю в "Спартаке". Мы делали отличную работу, поэтому жаль, что все так сложилось, – заявила Фабрис.– Это не было моим решением. Я была очень удивлена, ведь никто и никогда не жаловался на мою работу. Считаю, что кто-то просто не понимает важность моей работы и не доверяет ей. Ведь я работаю не только над диетами и контролем веса. Я ввела правильное использование пищевых добавок, более конкретный, особый анализ крови... Все это должно сделать "Спартак" сильнее!– Может быть, не все были уверены в том, что моя работа была необходимой. Научное объяснение этой работы было важным, но не все понимали это из-за отсутствия знаний.– Это было его личное решение пригласить меня в клуб. Так что да, Каррера знал и понимал важность моей работы. У нас было отличное сотрудничество!