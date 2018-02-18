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Сара Фабрис: не все в "Спартаке" были уверены в том, что работа нутрициониста необходима

Бывший нутриционист (специалист по питанию) московского "Спартака" Сара Фабрис рассказала об уходе из столичного клуба.

– Это правда, что я больше не работаю в "Спартаке". Мы делали отличную работу, поэтому жаль, что все так сложилось, – заявила Фабрис.

– Почему вы ушли из клуба? Чье это было решение?

– Это не было моим решением. Я была очень удивлена, ведь никто и никогда не жаловался на мою работу. Считаю, что кто-то просто не понимает важность моей работы и не доверяет ей. Ведь я работаю не только над диетами и контролем веса. Я ввела правильное использование пищевых добавок, более конкретный, особый анализ крови... Все это должно сделать "Спартак" сильнее!

– Вас уволили из-за непонимания сути вашей работы?

– Может быть, не все были уверены в том, что моя работа была необходимой. Научное объяснение этой работы было важным, но не все понимали это из-за отсутствия знаний.

– Вас же пригласил Массимо Каррера, почему он не отстоял вашу должность перед руководством?

– Это было его личное решение пригласить меня в клуб. Так что да, Каррера знал и понимал важность моей работы. У нас было отличное сотрудничество!

"Спорт-Экспресс"
Теги: Спартак
Вчера, 23:24
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№4 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 00:10) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
что за куйню я сейчас прочитал..эксбиционисты.. mask
Регистрация: 14.12.2011 [жалоба]
№3 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 00:07) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
пусть тогда вернут повариху,которая фирмовый тарасовский борщ делала!


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
№2 Написал: Blessing Спб (Вчера, 23:39) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Это ж надо, свинью на диету посадить, да ты ведьма. rage


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Вчера, 23:36) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Нет гейропейским йогуртам !

Железной рукой загоним веганов в шашлычную !

Борщ + Мясо = Победа !


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
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