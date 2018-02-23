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Ральф Хазенхюттль: "Зенит" – это настоящий вызов для нас

Главный тренер "РБ Лейпциг" Ральф Хазенхюттль поделился ожиданиями от матчей 1/8 финала Лиги Европы с "Зенитом".

"В 1/8 финала не бывает легкого жребия. Это очень хороший соперник, в составе которого много классных игроков.

"Зенит" – это настоящий вызов для нас, к которому нам не терпится начать подготовку", - цитирует тренера пресс-служба клуба.
Теги: РБ Лейпциг Зенит
Вчера, 21:13
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7
(1)
№7 Написал: yuri спб (Вчера, 23:06) #
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Цитата: utekay
и коты

И коты размером с вашу ,ммм Германию. Они обычно не ходят , а сидят на деревьях, особенность конструкции ))


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№6 Написал: utekay Россия (Вчера, 23:04) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: yuri
где медведи ходят по штрассе невзначай.

и коты smile


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№5 Написал: yuri спб (Вчера, 22:58) #
  • +3
  •  (3)

Гут. Надо бы показать чем щи хлебают , где медведи ходят по штрассе невзначай.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№4 Написал: utekay Россия (Вчера, 22:53) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
"Зенит" – это настоящий вызов для нас, к которому нам не терпится начать подготовку"
нетерпеливый, готовься...хюзенхуатЕнь laughing


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№3 Написал: grisha (Вчера, 21:52) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: teacher
В хоккей играют все, а побеждают немцы!!!


Проигрывают только пидоры - ЗЕНИТ их побеждает
Регистрация: 19.04.2017 [жалоба]
№2 Написал: teacher (Вчера, 21:50) #
  • -8
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
В хоккей играют все, а побеждают немцы!!!
Регистрация: 10.01.2017 [жалоба]
№1 Написал: Manchester United (Вчера, 21:28) #
  • -10
  •  (10)
Болеет за:
«МЮ»
мотивированные немцы это очень интересно)
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
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