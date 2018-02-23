Ральф Хазенхюттль: "Зенит" – это настоящий вызов для нас

Главный тренер "РБ Лейпциг" Ральф Хазенхюттль поделился ожиданиями от матчей 1/8 финала Лиги Европы с "Зенитом"."В 1/8 финала не бывает легкого жребия. Это очень хороший соперник, в составе которого много классных игроков."Зенит" – это настоящий вызов для нас, к которому нам не терпится начать подготовку", - цитирует тренера пресс-служба клуба.