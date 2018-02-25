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Григорий Родченков: российские футболисты жили в среде жульничества, при слабом допинг-контроле

На ВВС вышло интервью с человеком, которого представили бывшим руководителем Московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым.

В кадре этот человек сидел в лыжной маске и солнечных очках. Он рассказал о том, какой владеет информацией о допинге в российском футболе.

- Мы сидели в офисе Мутко, и он мне сказал: "Мы не должны наводить шум вокруг футбола", - заявил человек, которого представляют Родченковым.

- Звучит так, будто футболисты принимали допинг.

- Это не тот допинг, о котором вы думаете. Это не тонны стероидов. Но мы не контролировали гормоны роста, не брали анализ крови, так что вы могли использовать гормоны роста, которые не учитываются в биологическом паспорте. Футболистам был дан зеленый свет, они были защищены.

- На чемпионате мира будут играть футболисты, которые жульничали?

- Они жили в среде жульничества, при слабом допинг-контроле.

- То есть, вы не удивитесь?

- Для меня никакого сюрприза не будет. Футбол - странный вид деятельности...

"Спорт-Экспресс"
Сегодня, 12:04
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№31 Написал: Rasmuz (Сегодня, 14:26) #
  • +1
  •  (1)
online

Родченков - правая рука Мутко.
Регистрация: 29.08.2017 [жалоба]
№30 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 14:00) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Фёкла Зенитчица
Цитата: Ziggy
У них уже не первый десяток лет все поголовно якобы астматики.

)))))))))))))))))
Все кругом наркоманы - ))))))))))))))))))))
А тут выходит Мудко с вовиком , все в белом )))))))))))))))))))))

Тебя посудят
А ты не воруй (с) )))))))))))))))))))))))))

сочувствую тебе...."ваши" сегодня проиграли...хохлостан в трауре.. smirk
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
№29 Написал: нетрал (Сегодня, 13:51) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
да родченко давно уже прибили ...а это какой то клоун ...и сценарий писал ,как к фильму"хвост машет собакой"
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№28 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 13:43) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Если это говорил Немо, то мне это типо "интересно".
Пиндосам еще нужно усиливать безопасность этого непонятного человека, что на счет 'Железной девы' ?


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

Kytarba, нарик што-ле?
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№27 Написал: dryhnozaurus (Сегодня, 13:31) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: sparwik53
Г-да Админы, не пора ли вычислить эту феклу зенитчицу, и оформить куда положено, за русофобию и разжигание нац.розни, кроме того "зенитчица" разве не оскорбляет поклонников из Питера.

Добавить туда же Гришу якобы из Питера, и Настроение, который якобы за Спартак. И всех куда положено.
Регистрация: 12.06.2016 [жалоба]
№26 Написал: Фёкла Зенитчица (Сегодня, 13:29) #
  • -3
  •  (7)

Цитата: Ziggy
У них уже не первый десяток лет все поголовно якобы астматики.

)))))))))))))))))
Все кругом наркоманы - ))))))))))))))))))))
А тут выходит Мудко с вовиком , все в белом )))))))))))))))))))))

Тебя посудят
А ты не воруй (с) )))))))))))))))))))))))))
Регистрация: 21.02.2018 [жалоба]
№25 Написал: Sandr_71 (Сегодня, 13:26) #
  • -2
  •  (4)

Цитата: sparwik53
Г-да Админы, не пора ли вычислить эту феклу зенитчицу, и оформить куда положено, за русофобию и разжигание нац.розни, кроме того "зенитчица" разве не оскорбляет поклонников из Питера.

Ей больше ник подойдет Фекла минетчица)
Регистрация: 2.03.2017 [жалоба]
№24 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 13:24) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sandr_71
Цитата: Фёкла Зенитчица
Цитата: Sandr_71
, уже два золота и 17 медалей общих.

Куда там Норвежцам занюханным - эти подлые антипутинцы 39 медалей и 14 золотых купили, назло свободному богатому российскому народу ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Если ты в курсе что почти всех лидеров не допустили, то что несешь чушь то такую. Если нет, то сначала узнай, потом пиши тупость свою..


Норвежцы с несколькими тысячами доз допинга в чемоданах официально приехали. У них уже не первый десяток лет все поголовно якобы астматики.

Лицензированные ВАДА допинг-атлеты из Норвегии взяли на Олимпийские игры в Пхенчхан более шести тысяч доз противоастматических препаратов. Это в несколько раз больше, чем привезли все спортсмены сборных Финляндии и Швеции, сообщает норвежская государственная телерадиокомпания NRK.


--------------------
Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008 [жалоба]
№23 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 13:24) #
  • +5
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Г-да Админы, не пора ли вычислить эту феклу зенитчицу, и оформить куда положено, за русофобию и разжигание нац.розни, кроме того "зенитчица" разве не оскорбляет поклонников из Питера.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
№22 Написал: Фёкла Зенитчица (Сегодня, 13:17) #
  • -5
  •  (11)

Цитата: Рома Евсеенко
Сдохни тварь

Пока тварь не сдохнет, ничего не изменится
Регистрация: 21.02.2018 [жалоба]
№21 Написал: колокольчик москва (Сегодня, 13:17) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Классный фейк! Надо и нам такую куклу снять, где "настоящий" родченко признается во вранье


--------------------
Нельзя доверять мнению человека, который еще не успел похмелиться.
Регистрация: 30.01.2010 [жалоба]
№20 Написал: Рома Евсеенко (Сегодня, 13:14) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Сдохни тварь
Регистрация: 15.08.2016 [жалоба]
№19 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 13:13) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Фёкла Зенитчица
Цитата: serega_user
пендосы сами его причпокнут, а потом на нас свалят))

Там что, тоже есть отмороженный царёк, который всех убивает ?
Не слышал
Фамилия, случайно не на ИН заканчивается ? )))))))))))))))))))))))))))))


такой есть на украине

Цитата: Фёкла Зенитчица
Когда начинают возмущаться фашисты, это первый признак того, что жулики сидят в Кремле


так ты ж вроде доволен?
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
№18 Написал: Sandr_71 (Сегодня, 13:11) #
  • +4
  •  (8)

Цитата: Фёкла Зенитчица
Цитата: Sandr_71
, уже два золота и 17 медалей общих.

Куда там Норвежцам занюханным - эти подлые антипутинцы 39 медалей и 14 золотых купили, назло свободному богатому российскому народу ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Если ты в курсе что почти всех лидеров не допустили, то что несешь чушь то такую. Если нет, то сначала узнай, потом пиши тупость свою..
Регистрация: 2.03.2017 [жалоба]
№17 Написал: Фёкла Зенитчица (Сегодня, 13:10) #
  • -9
  •  (11)

Цитата: serega_user
пендосы сами его причпокнут, а потом на нас свалят))

Там что, тоже есть отмороженный царёк, который всех убивает ?
Не слышал
Фамилия, случайно не на ИН заканчивается ? )))))))))))))))))))))))))))))
Регистрация: 21.02.2018 [жалоба]
№16 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 13:09) #
  • +1
  •  (1)

Цитата: makcnmka
Есть ощущение, что перед самым ЧМ полкоманды сборной отстранят от ЧМ


А нет ощущения - с какой целью?
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
№15 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 13:08) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
да пендосы сами его причпокнут, а потом на нас свалят))


--------------------
ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№14 Написал: Aligator Ставрополь (Сегодня, 13:06) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: makcnmka
Есть ощущение, что перед самым ЧМ полкоманды сборной отстранят от ЧМ. Опять суды перед самым началом, потом аппеляции, спорттсмены мимо соревнований... и не важно, был допинг или нет. Сценарий двух последних крупных соревнований (олимпиад).

ФИФА пока держится, как последний из могикан. Но все может произойти.


--------------------
Я не самый добрый. Но я убью всех кто добрее меня, и стану самым добрым.
Регистрация: 29.11.2011 [жалоба]
№13 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 13:02) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
makcnmka,
у меня такая мысля появилась, когда прочитал про отстранение Насри. Может у меня паранойя, но больно уж похоже на подготовку почвы. Отстранить одних русских было бы подозрительно даже для нецеремонящихся антидопинговых комитетов.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
№12 Написал: Фёкла Зенитчица (Сегодня, 13:01) #
  • -8
  •  (12)

Цитата: Sandr_71
, уже два золота и 17 медалей общих.

Куда там Норвежцам занюханным - эти подлые антипутинцы 39 медалей и 14 золотых купили, назло свободному богатому российскому народу ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Регистрация: 21.02.2018 [жалоба]
№11 Написал: makcnmka (Сегодня, 12:56) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Есть ощущение, что перед самым ЧМ полкоманды сборной отстранят от ЧМ. Опять суды перед самым началом, потом аппеляции, спорттсмены мимо соревнований... и не важно, был допинг или нет. Сценарий двух последних крупных соревнований (олимпиад).
Регистрация: 16.03.2010 [жалоба]
№10 Написал: Фёкла Зенитчица (Сегодня, 12:53) #
  • -6
  •  (12)

Когда начинают возмущаться фашисты, это первый признак того, что жулики сидят в Кремле
Регистрация: 21.02.2018 [жалоба]
№9 Написал: Sandr_71 (Сегодня, 12:50) #
  • 0
  •  (6)

Никак не могу успокоится америкосы, пуканы горят от недовольства. Ожидали что будет полный провал на олимпиаде, а тут на, уже два золота и 17 медалей общих.
Регистрация: 2.03.2017 [жалоба]
№8 Написал: Corner планета Земля (Сегодня, 12:46) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Ziggy
Судя по тому, что его показали якобы после пластической операции, пиндосы его уже завалили от греха подальше.


Почти наверняка. Они с бен Ладеном этот трюк ранее уже опробовали ))
Регистрация: 21.05.2016 [жалоба]
№7 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 12:38) #
  • +2
  •  (16)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Тебя дерьмо стоит подвесить. За мотню. Шакал, тьфу, гнида.


--------------------
ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008 [жалоба]
№6 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 12:29) #
  • +10
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Это теперь любое тело в маске будут с любым бредом показывать под брендом Родченкофф? smiley Судя по тому, что его показали якобы после пластической операции, пиндосы его уже завалили от греха подальше.


--------------------
Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008 [жалоба]
№5 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 12:27) #
  • +5
  •  (13)
online

Все это пустое. Главный вопрос - как этот полудурошный кусок говна попал вообще в допинг контроль Российской Федерации? Попал, кстати прямиком из психушки. Т.е. выходит, чтобы получить должность в спорте надо сначала подлечиться галоперидолом и электрошоком.
Человеки, котрые его туда привели до сих пор продолжают получать государственные деньги и посмеиваться над нами дураками. Вот и все.
Это значит, что это только первая серия и такие истории и дальше будут иметь место.
Регистрация: 28.05.2014 [жалоба]
№4 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 12:24) #
  • 0
  •  (14)
Болеет за:
«Зенит»
ну и жулик
впрочем на Западе другие и не котируются
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
№3 Написал: 91800bsp Ставрополье (Сегодня, 12:17) #
  • +5
  •  (9)

Frost,
Да уже и неизвестно,Гриша это,или другой) как узнаешь,видишь же,в маске выступает


--------------------
Не болею за конкретный клуб. Переживаю за весь российский футбол!
Регистрация: 8.08.2012 [жалоба]
№2 Написал: casabl (Сегодня, 12:16) #
  • +2
  •  (10)

Грыша на грубость нарывается.


--------------------
Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015 [жалоба]
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