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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Станислав Черчесов: смог бы я совмещать работу в клубе и сборной? Я этого и не хотел
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что неправильно сравнивать футбол и хоккей.
– Наша хоккейная сборная, у которой есть две базовые команды – ЦСКА и СКА, выиграла олимпийское золото. Для вас базовый клуб был бы хорошим вариантом, или это невозможно в футболе?
– Мне сложно говорить на эту тему, потому что я это еще не почувствовал. Если бы год назад было так, а сейчас по-другому, я бы что-нибудь сказал. Олег Знарок кого тренирует? СКА? А Станислав Черчесов? Уже сложно провести параллели, потому что он работает в клубе, где есть часть кандидатов.
– Вы могли бы совмещать в клубе и сборной?
– Я этого и не хотел. В футболе возможно все. Главное, чтобы не влияло на качество. Сегодня мы с футболистами встречаемся и общаемся немного иначе, чем раньше, когда я заступал. Так что эту работу надо до конца освоить, а потом уже нагружать себя "факультативами". Если начинаешь работать в сборной, то на ней и надо концентрироваться. Могу сказать, что первые пару-тройку месяцев идет определенная перестройка. Раньше, когда футболиста не трогаешь, чувствуешь себя некомфортно. Но теперь мы можем ими управлять на расстоянии, и никакого дискомфорта нет.
– Сейчас нашим спортсменам уделяется большое внимание со стороны иностранной прессы на тему допинга. Готовы ли вы к повышенному вниманию с их стороны?
– Мы к этому готовы, потому что на каждом сборе есть допинг-офицеры. Они занимаются серьезным делом, мы уважаем их работу, это нормально. Они всегда проверяют определенное количество игроков. Мы с ними настолько подружились, что есть чувство, что их тоже надо вносить в заявку (смеется).
"Спорт-Экспресс"
– Наша хоккейная сборная, у которой есть две базовые команды – ЦСКА и СКА, выиграла олимпийское золото. Для вас базовый клуб был бы хорошим вариантом, или это невозможно в футболе?
– Мне сложно говорить на эту тему, потому что я это еще не почувствовал. Если бы год назад было так, а сейчас по-другому, я бы что-нибудь сказал. Олег Знарок кого тренирует? СКА? А Станислав Черчесов? Уже сложно провести параллели, потому что он работает в клубе, где есть часть кандидатов.
– Вы могли бы совмещать в клубе и сборной?
– Я этого и не хотел. В футболе возможно все. Главное, чтобы не влияло на качество. Сегодня мы с футболистами встречаемся и общаемся немного иначе, чем раньше, когда я заступал. Так что эту работу надо до конца освоить, а потом уже нагружать себя "факультативами". Если начинаешь работать в сборной, то на ней и надо концентрироваться. Могу сказать, что первые пару-тройку месяцев идет определенная перестройка. Раньше, когда футболиста не трогаешь, чувствуешь себя некомфортно. Но теперь мы можем ими управлять на расстоянии, и никакого дискомфорта нет.
– Сейчас нашим спортсменам уделяется большое внимание со стороны иностранной прессы на тему допинга. Готовы ли вы к повышенному вниманию с их стороны?
– Мы к этому готовы, потому что на каждом сборе есть допинг-офицеры. Они занимаются серьезным делом, мы уважаем их работу, это нормально. Они всегда проверяют определенное количество игроков. Мы с ними настолько подружились, что есть чувство, что их тоже надо вносить в заявку (смеется).
"Спорт-Экспресс"
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