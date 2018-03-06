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Вячеслав Колосков: почему спонсоры диктуют, какими мячами нам играть, а не футболисты?

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков выразил недовольство тем, что во время центрального матча 21-го тура чемпионата России между "Локомотивом" и "Спартаком" (0:0), который прошел во время сильного снегопада, использовались мячи желтого, а не красного цвета.

– Вы видели во время дерби желтый мяч?

– Я был на игре. Этого мяча действительно не было видно.

– В РФПЛ говорят, что так заключен контракт со спонсорами, красных мячей по нему поставить лиге не могли.

– Надо задать вопрос тем, кто заключает такие контракты. Они что – в Африке живут? Они не знают, что у нас зима может быть? Не в курсе, что во время снега все играют красными мячами. Мы так играли. В чем здесь сложность? Почему же люди, которые все это подписывали, не просчитали риски? Кто-то же должен за что-то отвечать, понимаете? Почему спонсоры диктуют, какими мячами нам играть, а не футболисты? А мы все время ссылаемся на какие-то обстоятельства… Какая разница поставщику в какой цвет покрасить мяч? Ну чушь полнейшая! Мы сейчас обсуждаем то, что вообще выеденного яйца не стоит. Это же какой-то каменный век. Такие спонсоры, которые не могут прислать нормальный мяч? Да уж…

"Спорт-Экспресс"
Теги: Колосков
Сегодня, 02:06
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