Вячеслав Колосков: почему спонсоры диктуют, какими мячами нам играть, а не футболисты?

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков выразил недовольство тем, что во время центрального матча 21-го тура чемпионата России между "Локомотивом" и "Спартаком" (0:0), который прошел во время сильного снегопада, использовались мячи желтого, а не красного цвета.– Я был на игре. Этого мяча действительно не было видно.– Надо задать вопрос тем, кто заключает такие контракты. Они что – в Африке живут? Они не знают, что у нас зима может быть? Не в курсе, что во время снега все играют красными мячами. Мы так играли. В чем здесь сложность? Почему же люди, которые все это подписывали, не просчитали риски? Кто-то же должен за что-то отвечать, понимаете? Почему спонсоры диктуют, какими мячами нам играть, а не футболисты? А мы все время ссылаемся на какие-то обстоятельства… Какая разница поставщику в какой цвет покрасить мяч? Ну чушь полнейшая! Мы сейчас обсуждаем то, что вообще выеденного яйца не стоит. Это же какой-то каменный век. Такие спонсоры, которые не могут прислать нормальный мяч? Да уж…