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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Алексей Сафонов: у Шакуро были прописаны отступные – 20 млн рублей. "Спартак" готов был заплатить 10
Футбольный агент Алексей Сафонов рассказал, почему не состоялся переход молодого защитника "Тюмени" Павла Шакуро в "Спартак".
– После снежного дерби многие задались вопросом: почему Педро Роша, купленный за 12 миллионов евро, вновь остался в запасе…
– Ну… Бразильца вряд ли брали именно под снежное дерби (улыбается). А если серьезно, то ситуация, конечно, странная. Еще один новичок "Спартака" Ханни, который тоже не играл с "Локо", – видно, техничный, интересный футболист, не исключаю, что еще "выстрелит".
– А что же Роша?
– Перспектив что-то уже и не вижу. Понятно, что бразильцу нужно адаптироваться в России. Но сколько на это требуется времени?! Тем более, если человека взяли за такие деньги. При этом "Спартак" экономит 10 миллионов рублей и не берет у "Тюмени" игрока молодежной сборной России Павла Шакуро. Тот, к слову, может играть как левого защитника, так и хавбека. А на бразильца потратили 12 миллионов евро. Странно, не находите?
– Почему "Спартак" не подписал Шакуро?
– У того была прописана сумма отступных в контракте – 20 миллионов рублей. "Спартак" готов был заплатить 10, то есть решил сэкономить… Возьмите его, если сразу не потянет, то отдайте в аренду. Во всяком случае, застолбите за собой игрока молодежной сборной. Левоногий парень, объем хороший выполняет, нормальные перспективы.
А в случае с Рошой клуб решил не мелочиться. Получается, не жалко потерять 12 миллионов евро? А потом говорят, что каждую копейку берегут.
"Спорт-Экспресс"
– После снежного дерби многие задались вопросом: почему Педро Роша, купленный за 12 миллионов евро, вновь остался в запасе…
– Ну… Бразильца вряд ли брали именно под снежное дерби (улыбается). А если серьезно, то ситуация, конечно, странная. Еще один новичок "Спартака" Ханни, который тоже не играл с "Локо", – видно, техничный, интересный футболист, не исключаю, что еще "выстрелит".
– А что же Роша?
– Перспектив что-то уже и не вижу. Понятно, что бразильцу нужно адаптироваться в России. Но сколько на это требуется времени?! Тем более, если человека взяли за такие деньги. При этом "Спартак" экономит 10 миллионов рублей и не берет у "Тюмени" игрока молодежной сборной России Павла Шакуро. Тот, к слову, может играть как левого защитника, так и хавбека. А на бразильца потратили 12 миллионов евро. Странно, не находите?
– Почему "Спартак" не подписал Шакуро?
– У того была прописана сумма отступных в контракте – 20 миллионов рублей. "Спартак" готов был заплатить 10, то есть решил сэкономить… Возьмите его, если сразу не потянет, то отдайте в аренду. Во всяком случае, застолбите за собой игрока молодежной сборной. Левоногий парень, объем хороший выполняет, нормальные перспективы.
А в случае с Рошой клуб решил не мелочиться. Получается, не жалко потерять 12 миллионов евро? А потом говорят, что каждую копейку берегут.
"Спорт-Экспресс"
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