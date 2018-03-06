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Алексей Сафонов: у Шакуро были прописаны отступные – 20 млн рублей. "Спартак" готов был заплатить 10

Футбольный агент Алексей Сафонов рассказал, почему не состоялся переход молодого защитника "Тюмени" Павла Шакуро в "Спартак".

– После снежного дерби многие задались вопросом: почему Педро Роша, купленный за 12 миллионов евро, вновь остался в запасе…

– Ну… Бразильца вряд ли брали именно под снежное дерби (улыбается). А если серьезно, то ситуация, конечно, странная. Еще один новичок "Спартака" Ханни, который тоже не играл с "Локо", – видно, техничный, интересный футболист, не исключаю, что еще "выстрелит".

– А что же Роша?

– Перспектив что-то уже и не вижу. Понятно, что бразильцу нужно адаптироваться в России. Но сколько на это требуется времени?! Тем более, если человека взяли за такие деньги. При этом "Спартак" экономит 10 миллионов рублей и не берет у "Тюмени" игрока молодежной сборной России Павла Шакуро. Тот, к слову, может играть как левого защитника, так и хавбека. А на бразильца потратили 12 миллионов евро. Странно, не находите?

– Почему "Спартак" не подписал Шакуро?

– У того была прописана сумма отступных в контракте – 20 миллионов рублей. "Спартак" готов был заплатить 10, то есть решил сэкономить… Возьмите его, если сразу не потянет, то отдайте в аренду. Во всяком случае, застолбите за собой игрока молодежной сборной. Левоногий парень, объем хороший выполняет, нормальные перспективы.

А в случае с Рошой клуб решил не мелочиться. Получается, не жалко потерять 12 миллионов евро? А потом говорят, что каждую копейку берегут.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Сафонов Спартак Роша
Вчера, 23:52
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(3)
№3 Написал: dryhnozaurus (Сегодня, 02:44) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Mahoylich
genna,
А, где были ваши? Значит игрок темная лошадка. Может да, а может нет. Бизнес ...епть.

А Роша, что, сформировавшаяся звезда? 20 миллионов рублей за своего молодежку и 12 миллионов евро за бразильского молодежку это несколько разные суммы. Чуть больше чем на порядок отличаются)
Регистрация: 12.06.2016 [жалоба]
№2 Написал: Mahoylich Москва (Сегодня, 02:38) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
genna,
А, где были ваши? Значит игрок темная лошадка. Может да, а может нет. Бизнес ...епть.


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Я за Спартак с 1972 года. Хочу Пять звезд
Регистрация: 11.11.2016 [жалоба]
№1 Написал: genna (Сегодня, 01:22) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Бизнесмены .... епть....
Регистрация: 13.02.2011 [жалоба]
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