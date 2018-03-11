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Александр Кержаков может возглавить юношескую сборную России

Бывший нападающий сборной России и "Зенита" Александр Кержаков возглавит юношескую сборную России из игроков 2001 года рождения (U17). Официально о назначении должно быть объявлено 15 марта.

"Меня пока ещё нельзя поздравить с назначением на пост главного тренера юношеской сборной России. Конкретного решения ещё нет", - цитирует Кержакова "Чемпионат.сом".
Теги: Кержаков Юношеская сборная России
Сегодня, 15:02
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№4 Написал: utekay Россия (Сегодня, 15:13) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vermis_64
Че за бред?

а что если правда? жесть...
млять что мы ждём от нашего футбола если назначения на руководящие посты производятся таким вот попсовым образом?


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№3 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 15:13) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
а до этого он кого тренировал?
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
№2 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 15:08) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Что это? Че за бред?
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
№1 Написал: EMDM (Сегодня, 15:07) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
неожиданно
Регистрация: 24.04.2008 [жалоба]
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