Игроки "Зенита" Андрей Лунев и Далер Кузяев прошли медицинское обследование после матча 22-го тура чемпионата России против "Ростова" (0:0).Обоим футболистам был поставлен диагноз "ушиб стопы". Игроки будут тренироваться по индивидуальной программе, сроки восстановления определятся в ближайшее время.