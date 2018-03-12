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Андрей Лунев и Далер Кузяев прошли медицинское обследование

Игроки "Зенита" Андрей Лунев и Далер Кузяев прошли медицинское обследование после матча 22-го тура чемпионата России против "Ростова" (0:0).

Обоим футболистам был поставлен диагноз "ушиб стопы". Игроки будут тренироваться по индивидуальной программе, сроки восстановления определятся в ближайшее время.

ФК "Зенит"
Теги: Лунев Кузяев Зенит
Сегодня, 20:20
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№2 Написал: miktar (Сегодня, 21:19) #
  • -2
  •  (2)
online

интересно есть тату вратарское - "я уже должен быть первым в сборной"?
пора,пора наковыривать.., пора...


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
№1 Написал: Boss52 Санкт-Петербург (Сегодня, 20:52) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: нетрал
манчини им удары палкой по пяткам прописал?

зачем?
Регистрация: 29.11.2014 [жалоба]
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