СМИ: "Зенит" готов приобрести Луана

"Зенит" проявляет интерес к форварду "Гремио" Луану, которым прошлым летом интересовался "Спартак", передает Globoesporte.Сообщается, что клубы уже вступили в переговоры по поводу трансфера 25-летнего бразильца. Его трансферная стоимость оценивается в 20 миллионов евро.Напомним, Луан не захотел переходить в стан красно-белых, спартаковцы в итоге подписали другого форварда "Гремио" Педро Рошу.