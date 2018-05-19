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СМИ: "Зенит" готов приобрести Луана

"Зенит" проявляет интерес к форварду "Гремио" Луану, которым прошлым летом интересовался "Спартак", передает Globoesporte.

Сообщается, что клубы уже вступили в переговоры по поводу трансфера 25-летнего бразильца. Его трансферная стоимость оценивается в 20 миллионов евро.

Напомним, Луан не захотел переходить в стан красно-белых, спартаковцы в итоге подписали другого форварда "Гремио" Педро Рошу.
Теги: Зенит Луан Трансферы
Сегодня, 09:47
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8
(5)
№8 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 11:41) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Терек»
Цитата: Кепончег УЕФА
Уже похер, пройденный этап и нахер с таким злоебучим характером

Сказал спартаковец, когда не удалось подписать ни Месси, ни Суареса, ни Бускетса, ни Месси, ни Бэйла, ни Марсело, ни Неймара.
Своя Роша ближе к телу и всего за 12 миллионов, зато характером типичный спартаковец. А то, что на лавке сидит это неважно.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№7 Написал: fc zenit spb-Russia Дудинка (Красноярский край) - Оренбург (Сегодня, 11:41) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Победоносный Зенит
На фиг он нужен.

Да утка по идее должна быть.... тренера то нет. Хотя может с кем-то по-тихому ведут диалог.
Регистрация: 19.11.2009 [жалоба]
№6 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 10:49) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Уже похер, пройденный этап и нахер с таким злоебучим характером


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аргентинский бродячий театр и петушок
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
№5 Написал: HM2018 Ростов-на-Дону. (Сегодня, 10:34) #
  • -2
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zen-it
Цитата: HM2018
Как всегда лишь бы купить, или назло Спартаку.

Как всегда болельщики сраптака дебилы!
Еще про Дриусси вспомни, вы его тоже хотели раньше купить.

Я на бомжей не обижаюсь )))) ВЫ и так ущербные.


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Да здравствует разум.
Регистрация: 7.01.2011 [жалоба]
№4 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 10:21) #
  • 0
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: HM2018
Как всегда лишь бы купить, или назло Спартаку.

Как всегда болельщики сраптака дебилы!
Еще про Дриусси вспомни, вы его тоже хотели раньше купить.
Регистрация: 5.04.2017 [жалоба]
№3 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 10:17) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Такое дерьмо....


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№2 Написал: HM2018 Ростов-на-Дону. (Сегодня, 10:05) #
  • -3
  •  (17)
Болеет за:
«Спартак»
Как всегда лишь бы купить, или назло Спартаку.


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Да здравствует разум.
Регистрация: 7.01.2011 [жалоба]
№1 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 10:01) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
На фиг он нужен.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
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