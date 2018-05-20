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Игорь Денисов: конфликт с Черчесовым повлиял на то, чтобы я весь сезон работал просто на максимуме

Полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов поблагодарил главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

"Знаете, я даже могу передать большой привет и сказать большое спасибо Саламычу. Вот этот наш мини-конфликт повлиял на то, чтобы я весь сезон работал просто на максимуме. Чтобы доказать самому себе, что я ещё годен как футболист, и помочь "Локомотиву". В том числе и Саламычу большое спасибо", - сказал Денисов в эфире "Матч ТВ".
Теги: Денисов Черчесов Локомотив
Сегодня, 08:19
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7
(3)
№7 Написал: RoboGeo Эс Пи Би (Сегодня, 11:30) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Leon1960
последние вью этого футболёра всё больше говорят о том ,что он чмо ,а не мужик.ты же сказал руки не подашь ,а теперь что?следующий шаг какой?поцеловать усатого в опу и ты в сборной

по ходу чмо тут ты, неадекват

Цитата: Lord_Vik
Цитата: yuri
Саламыч? А млжет Черножопыч? Денисов, кот тебе рекомендует воздержаться до июля. Это сраное гавно с усами, все равно потонет. А ты останешься.

Этот Гарик кинул вас, как шалав подзаборных, попросив зп больше чем у игрока старта сб Бразилии.
Ты же, дебил усатый, защищаешь его. confused

даже хохлов пишет. что динамо рано в еврокубки, я бы добавил как и сраптаку, который рекорды по ноль 7 ставит, вы мясная гопота тупорылые пипец, все воете что говноклуб ваш крутой, на других кидаетесь, а сами в жопе, ибо дебилы млять


--------------------
ноу хач ин май тим, ноу нигга ин май клаб, все они в народной команде, а я сам не расист!!!
Регистрация: 31.05.2016 [жалоба]
№6 Написал: yuri спб (Сегодня, 10:24) #
  • -2
  •  (2)

Цитата: Lord_Vik
Этот Гарик кинул вас, как шалав подзаборных, попросив зп больше чем у игрока старта сб Бразилии.
Ты же, дебил усатый, защищаешь его

Попрошу, сэр, не разговаривать с котом на повышенных тонах, ясно? И ещё ,- кот защищает тех кто . просит прощения. Денисов понял, что ошибся, но путь в его родной город открыт всегда.. Он здесь вырос и родился. В Москве может быть всё иначе. может быть, а Родину не продать и не пропить. Бывают конечно люди без родины и совести, это космополиты- их нужно сжигать не раздумывая посылать на Марс.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№5 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 10:19) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Саламыч? А млжет Черножопыч? Денисов, кот тебе рекомендует воздержаться до июля. Это сраное гавно с усами, все равно потонет. А ты останешься.

Этот Гарик кинул вас, как шалав подзаборных, попросив зп больше чем у игрока старта сб Бразилии.
Ты же, дебил усатый, защищаешь его. confused
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
№4 Написал: Одиссей Иерусалим-Армавир (Сегодня, 10:10) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: AnK.
Сколько можно муссировать тему Денисов-Черчесов? Если бы Денисов был нужен,его давно бы Большие люди впихнули в Сборную. Так же как Дзюбу,Нойштедтера,Рауша.

smile и Игнашевича. Хотя еще не вечер.скорее всего Денисов будет в сборной,возможно даже и без Черчесова,который "совершенно неожиданно уйдет по состоянию здоровья"
Регистрация: 20.02.2013 [жалоба]
№3 Написал: Leon1960 (Сегодня, 10:09) #
  • +1
  •  (5)

последние вью этого футболёра всё больше говорят о том ,что он чмо ,а не мужик.ты же сказал руки не подашь ,а теперь что?следующий шаг какой?поцеловать усатого в опу и ты в сборной
Регистрация: 24.03.2016 [жалоба]
№2 Написал: yuri спб (Сегодня, 08:50) #
  • 0
  •  (10)

Саламыч? А млжет Черножопыч? Денисов, кот тебе рекомендует воздержаться до июля. Это сраное гавно с усами, все равно потонет. А ты останешься.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№1 Написал: AnK. (Сегодня, 08:42) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Сколько можно муссировать тему Денисов-Черчесов? Если бы Денисов был нужен,его давно бы Большие люди впихнули в Сборную. Так же как Дзюбу,Нойштедтера,Рауша.
Регистрация: 1.02.2017 [жалоба]
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