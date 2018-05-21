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Рафаэль Бенитес отказался возглавить "Зенит"

Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес отказался возглавить "Зенит", сообщает "RT на русском"

Питерский клуб был готов предложить 58-летнему испанцу выгодный контракт и выделить огромный бюджет на трансферы, но Бенитес отказался от этого предложения.

При этом испанский специалист также отказался от предложений из Китая и Ближнего Востока.

Напомним, Бенитес работает в "Ньюкасле" с 2016 года. Под его руководством команда вернулась в премьер-лигу и в нынешнем сезоне занял десятое место в чемпионате.
Теги: Зенит Бенитес
Сегодня, 11:59
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(2)
№5 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 12:34) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Как же так? Отказать будущему победителю ЛЧ?
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
№4 Написал: GreatWhite999 Санкт-Петербург (Сегодня, 12:33) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Рафа позвонил Манчини видимо))


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011 [жалоба]
№3 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 12:18) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Есть ещё иноземные тренеры, у которых в глазах футбол, а не дензнаки.


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№2 Написал: safonas (Сегодня, 12:14) #
  • -2
  •  (4)

как он мог отказать


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
№1 Написал: liasport433 (Сегодня, 12:03) #
  • +2
  •  (2)

кстате бенитес не плохой был бы для бомжей вариант!! мне его ливерпуль очень нравился!!!
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
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