Федор Смолов: глупо отрицать, что роман с Лопыревой добавил мне статуса

Нападающий сборной России Федор Смолов рассказал, что роман с телеведущей Викторией Лопыревой добавил ему статуса и известности."Да, это глупо отрицать. На тот момент я в футболе ничего не выиграл и толком не играл. Но за счет того, что рядом со мной была Виктория, которая очень популярна в плане медийности, это имело место быть. Это глупо отрицать. Другое дело, нравилось ли мне это? Нет. Осознавал ли, что это мешает мне играть в футбол? Да, осознавал", - рассказал Смолов в интервью на канале "Foot'Больные люди" в YouTube.