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Федор Смолов: глупо отрицать, что роман с Лопыревой добавил мне статуса

Нападающий сборной России Федор Смолов рассказал, что роман с телеведущей Викторией Лопыревой добавил ему статуса и известности.

"Да, это глупо отрицать. На тот момент я в футболе ничего не выиграл и толком не играл. Но за счет того, что рядом со мной была Виктория, которая очень популярна в плане медийности, это имело место быть. Это глупо отрицать. Другое дело, нравилось ли мне это? Нет. Осознавал ли, что это мешает мне играть в футбол? Да, осознавал", - рассказал Смолов в интервью на канале "Foot'Больные люди" в YouTube.
Теги: Смолов
Сегодня, 21:49
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№1 Написал: Antip7 (Сегодня, 22:00) #
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"Foot'Больные люди"

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