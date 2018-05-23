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В "Балтике" планируют минимум аналогичный бюджет на новый сезон ФНЛ
Бюджет калининградской "Балтики" в новом сезоне сохранится по меньшей мере на прежнем уровне. Об этом сообщил на пресс-конференции председатель совета директоров клуба, заместитель председателя областного правительства Александр Шендерюк-Жидков.
В марте прошлого года губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что руководители клуба и региона стремятся сформировать для команды бюджет в 220-250 млн рублей.
"Бюджет будет точно не меньше, чем в этом году", - сказал Шендерюк-Жидков, уточнив, что областной бюджет в 2018 году выделил клубу 80 млн рублей. Он добавил, что сейчас клуб ведет переговоры со спонсорами.
Зампред областного правительства отметил, что в прошедшем сезоне "Балтика" показала себя с лучшей стороны, заняв пятое место в турнирной таблице ФНЛ, и этого не могли не заметить представители бизнеса - потенциальные спонсоры клуба.
"Для амбициозных компаний, которые понимают в футболе, которым футбол интересен, конечно же это другой вызов - новый стадион, команда, которая показала, что может биться в РФПЛ, - это совсем другой подход, и успех команды - это и успех спонсора", - цитирует Шендерюка-Жидкова ТАСС.
В марте прошлого года губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что руководители клуба и региона стремятся сформировать для команды бюджет в 220-250 млн рублей.
"Бюджет будет точно не меньше, чем в этом году", - сказал Шендерюк-Жидков, уточнив, что областной бюджет в 2018 году выделил клубу 80 млн рублей. Он добавил, что сейчас клуб ведет переговоры со спонсорами.
Зампред областного правительства отметил, что в прошедшем сезоне "Балтика" показала себя с лучшей стороны, заняв пятое место в турнирной таблице ФНЛ, и этого не могли не заметить представители бизнеса - потенциальные спонсоры клуба.
"Для амбициозных компаний, которые понимают в футболе, которым футбол интересен, конечно же это другой вызов - новый стадион, команда, которая показала, что может биться в РФПЛ, - это совсем другой подход, и успех команды - это и успех спонсора", - цитирует Шендерюка-Жидкова ТАСС.
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