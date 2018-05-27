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Гендиректор "Уфы": РФПЛ просто необходимо расширение - российский футбол на подъеме

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов заявил, что расширение состава участников премьер-лиги необходимо, потому что футбол в стране сейчас переживает подъем и нужно проводить больше матчей.

"Я был инициатором, несколько раз поднимал этот вопрос, поэтому на общем собрании РФПЛ предложил опросить все клубы. Я сам за расширение лиги до 18 команд. Финансовые проблемы бывают у многих клубов во всем мире, есть различные спады, это не только российская действительность. А то, что в России футбол переживает подъем, надо признать – сейчас пройдет чемпионат мира, структура налаживается, стадионы строятся, поэтому нужно проводить больше матчей", - цитирует Газизова ТАСС

Ранее президент РФПЛ Сергей Прядкин сказал, что Газизов предложил расширить лигу до 18 команд, из-за чего среди руководителей клубов будет проведен опрос о надобности увеличения количества участников.
Теги: РФПЛ Газизов
Сегодня, 21:22
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№12 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 22:09) #
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online
Болеет за:
«Факел»
Цитата: Lokoflesh
и где эти матчи играть с учетом еврокубков и матчей сборной ?

Как все нормальные клубы Мира 2 матча в неделю, а ни как у нас 1 матч. Ах да, тогда придется командам игроков больше покупать, и Гинер с обоймой в 13 игроков не протянет весь сезон. И зенит с 3 ЦЗ тем более


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009 [жалоба]
№11 Написал: Гагаринец г.Волгоград (Сегодня, 22:05) #
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Аж тыщь шесть зрителей на Уфу этот Умник подсобирает! Что смотреть-то предлагает? Болото расширяй, не расширяй, оно все болото.
Регистрация: 18.03.2018 [жалоба]
№10 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 22:00) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Дурак что-ле, у самого пластиковое поле и предлагать такое.
Добавь еще 4х матча + 2х матча в КР (который хотят с 1/4 играть в два круга) и где эти матчи играть с учетом еврокубков и матчей сборной ?


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

maradona72=КБ'Содомит'
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№9 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 21:58) #
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online
Болеет за:
«Факел»
Цитата: vermis_64
Какой на куй подъем? Где? Покажите?

Уфа со скромным бюджетом (по сравнению с Москвой и Питером) без "звездных" миллионных легионеров, да и без россиян приравненных к легионерам (читай с утроенной зарплатой) всего на 10 очков отстала от Зенита, где все перечисленное присутствовало.
проблемы только у Зенита, Паредес за 5 миллионов евров зарплаты отказывается играть. Проблемы у Спартака, Промес за 3 ляма евров отказывается или уже не может играть и т.д.

Цитата: Lana Del Andrey
Только 4 клуба не на гос обеспечении. ЧЕТЫРЕ, КАРЛ!

Это кто интересно? Первый это Спартак с американским капиталом. Второй, условно Краснодар. А кто еще?


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009 [жалоба]
№8 Написал: grisha (Сегодня, 21:49) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Брюзга
Понять можно.

Понять можно любого карманника пока он не в твой карман лезет
Когда в твой, тебе это не ндравится - стоит такой визг, будто режут порося под кустом арбузОв
Регистрация: 19.04.2017 [жалоба]
№7 Написал: GPS (Сегодня, 21:48) #
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online

Цитата: vermis_64
Какой на куй подъем? Где? Покажите?

"Тосно" кубок берет! )))
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
№6 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 21:47) #
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Понять можно. Если Уфа будет играть со всякими ФК Тамбов, то уж очка четыре будет в кармане.
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
№5 Написал: grisha (Сегодня, 21:46) #
  • -6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Игорь Казьмин
Тосно выиграл Кубок России...а дальше что...

А ты не понимаешь ?
Это, как свиньи - выходят на шесть игр в еврокубки - получил деньги - и спи.здил
Теперь вопрос ?
Кто хочет спизд.ить деньги за шесть игр в еврокубках у Тосно ?
Понятно, что падаль, но, интересна фамилия именно в этом случае
Регистрация: 19.04.2017 [жалоба]
№4 Написал: Lana Del Andrey Rostov-on-Don (Сегодня, 21:43) #
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Болеет за:
«Ростов»
Только 4 клуба не на гос обеспечении. ЧЕТЫРЕ, КАРЛ! Ежегодно Амкар грозится расформированием! В КАКОМ месте РФПЛ на подъёме!!!?
Регистрация: 3.05.2014 [жалоба]
№3 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 21:40) #
  • +1
  •  (3)
online

Согласен ....но команды не должны быть однодневками...Тосно выиграл Кубок России...а дальше что...


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016 [жалоба]
№2 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:34) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Какой на куй подъем? Где? Покажите? hushed
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
№1 Написал: grisha (Сегодня, 21:29) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Хочет организовать новую ОПГ
Где найдётся стабильная кормушка Тихоновым, Аленичевым, Юранам, Семакам, Талалаевым, Черышевым - и прочему ворью
Немного денег отстегнуть в РФС - и весь советский народ будет за
Всего то миллион - каждому, но без народа ))))))))))))))))))))
Регистрация: 19.04.2017 [жалоба]
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