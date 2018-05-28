Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
Ситуация на юго-востоке Украины 119366
Зенит 104579
Политика и события в стране и мире 4126
Mузыка 5713
Юмор, анекдоты, байки 7712
КБ-Гостевая 26636
Баги сайта и форума 549
Отдых в Крыму. 179

Опрос:

Как сыграет Россия с Австрией?
Показать все опросы

Новости партнеров

Президент РФПЛ раскрыл новую систему определения места проведения матчей чемпионата

Президент РФПЛ Сергей Прядкин рассказал о процедуре определения места проведения матче чемпионата России, которая будет применяться начиная со следующего сезона.

"Определение места проведения матча будет следующим: домашний стадион, затем резервный, а дальше будет определять Премьер-Лига. Процедура приёмки газона будет происходить таким образом: если за 10 дней до матча поле не будет принято, то играть нужно будет на резервной арене", — цитирует Прядкина Чемпионат
Теги: РФПЛ
Сегодня, 13:36
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.