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Казань Ростов
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В Мосгордуме уверены, что в Москве не будет случаев проявления любой дискриминации во время ЧМ-2018
В Мосгордуме уверены, что в Москве не будет случаев проявления любой дискриминации во время ЧМ-2018
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Анатолий Бышовец: у сборной России есть возможности и резервы, чтобы добиться результата в первом матче в подгруппе (1)
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Необычная схема, тусклый Смолов и провал молодой полузащиты. Печальные итоги вчерашнего матча с Австрией (13)
Необычная схема, тусклый Смолов и провал молодой полузащиты. Печальные итоги вчерашнего матча с Австрией (13)
Денис Бояринцев: Каррера решил набрать новых людей для улучшения результатов
Бывший полузащитник "Спартака" Денис Бояринцев выразил свое мнение о переменах в тренерском штабе красно-белых. Сегодня клуб в связи с завершением сроков контрактов официально покинули Роман Пилипчук, Аттила Мальфатти, Хавьер Нойя Сальсес и Джорджио д`Урбано.
- Это нормально, когда одновременно команду покидают сразу четыре помощника главного тренера?
- Скоро новый сезон, придут новые люди, появятся новые идеи. Может быть, эти изменения помогут "Спартаку" стать лучше и работают на перспективу. Думаю, что все кадровые решения по штабу отданы на откуп Массимо. Итальянец собирается набрать новых людей со свежим взглядом, это нормальная ситуация. Новая кровь всегда полезна. Наверняка Каррера решил пойти каким-то иным путем для улучшения результатов.
"Спорт Экспресс"
- Это нормально, когда одновременно команду покидают сразу четыре помощника главного тренера?
- Скоро новый сезон, придут новые люди, появятся новые идеи. Может быть, эти изменения помогут "Спартаку" стать лучше и работают на перспективу. Думаю, что все кадровые решения по штабу отданы на откуп Массимо. Итальянец собирается набрать новых людей со свежим взглядом, это нормальная ситуация. Новая кровь всегда полезна. Наверняка Каррера решил пойти каким-то иным путем для улучшения результатов.
"Спорт Экспресс"
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