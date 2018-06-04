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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
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Станислав Черчесов: если завтра сыграем неудачно, можно кричать караул? Караул вы уже 2 года кричите (12)
Станислав Черчесов: если завтра сыграем неудачно, можно кричать караул? Караул вы уже 2 года кричите (12)
"Зенит" не будет пытаться приобрести Ташаева
"Зенит" не будет пытаться приобрести 23-летнего полузащитника "Динамо" Александра Ташаева.
Футболист попал в расширенную заявку сборной России на чемпионат мира, но в окончательный состав Станислав Черчесов его не включил.
В минувшем сезоне Ташаев провел за бело-голубых 28 матчей, забил семь голов и отдал семь результативных передач.
"Спорт-Экспресс"
Футболист попал в расширенную заявку сборной России на чемпионат мира, но в окончательный состав Станислав Черчесов его не включил.
В минувшем сезоне Ташаев провел за бело-голубых 28 матчей, забил семь голов и отдал семь результативных передач.
"Спорт-Экспресс"
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