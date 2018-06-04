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"Зенит" не будет пытаться приобрести Ташаева

"Зенит" не будет пытаться приобрести 23-летнего полузащитника "Динамо" Александра Ташаева.

Футболист попал в расширенную заявку сборной России на чемпионат мира, но в окончательный состав Станислав Черчесов его не включил.

В минувшем сезоне Ташаев провел за бело-голубых 28 матчей, забил семь голов и отдал семь результативных передач.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Ташаев Зенит Динамо Трансферы
Сегодня, 18:45
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28
(6)
№28 Написал: grisha (Сегодня, 20:55) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Phil
куда угодно, только не к этим . .

Спасибо !
Зенит надо освобождать от фуфла, а не покупать новое говно
Регистрация: 19.04.2017 [жалоба]
№27 Написал: Phil Москва (Сегодня, 20:48) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Динамо» М
Это хорошо. Лучше бы конечно, у нас остался, но, если так не получится, то - куда угодно, только не к этим . .
Регистрация: 5.06.2017 [жалоба]
№26 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 20:48) #
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: grisha
)))))))))))))))))

Цитата: grisha
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Укропитераст Гриша, ты когда скобку видишь у тебя судороги начинаются, дефективный???

Цитата: Kolpino2
Неа. То, что не будем пытаться приобрести означает, что он сам придет))) (шутка). Потому как

Зря. Вот попомните, что он затмит со временем и Зобнина. Если конечно окажется в нашей орденоносной непобедимой народной команде.
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
№25 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 20:42) #
  • +1
  •  (1)
online

Цитата: капля никотина
Урррра!!!!!!!!!!!!

Значит уже у нас

Неа. То, что не будем пытаться приобрести означает, что он сам придет))) (шутка). Потому как
Цитата: Черный Лис
Своих бы ташаевых куда-то деть..
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
№24 Написал: grisha (Сегодня, 20:26) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: капля никотина
Урррра!!!!!!!!!!!!

Он без кадырбекева не играет - надо прикупать Куймахамедова )))))))))))))))))
Вы же чья то народная команда ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Регистрация: 19.04.2017 [жалоба]
№23 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 20:17) #
  • -2
  •  (2)
online

Урррра!!!!!!!!!!!!

Значит уже у нас
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
№22 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 20:11) #
  • -1
  •  (5)

Цитата: soloz
..Такое..! только в спартак!! Там много таких...чОрных негров, арабов и кривоногих недоносков...ЭТО СПАРТАК МОСКОВСКИЙ ...


Кем можешь похвалиться?
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
№21 Написал: soloz Россия (Сегодня, 19:53) #
  • -10
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
..Такое..! только в спартак!! Там много таких...чОрных негров, арабов и кривоногих недоносков...ЭТО СПАРТАК МОСКОВСКИЙ ... sweat_smile joy
Регистрация: 14.12.2016 [жалоба]
№20 Написал: казылык (Сегодня, 19:42) #
  • +2
  •  (12)
Болеет за:
«Бавария»
Цитата: stainless
казылык,
во главе с итальянским спагеттиедом

который сколько раз вас уже изнасиловал?свистни в кожаную флейту ослег smile
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
№19 Написал: Кот КБ Матроскин Простоквашино Италия (Сегодня, 19:40) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Сказала рваная жопа

тебе дырявому голубку виднее yum
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
№18 Написал: stainless (Сегодня, 19:38) #
  • -12
  •  (16)
Болеет за:
ЦСКА
казылык,
спартак сборище чОрных негров, арабов и кривоногих недоносков, во главе с итальянским спагеттиедом
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№17 Написал: Dedulya-80 Саратов (Сегодня, 19:34) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Это хорошо. Спартак подпишет, если моги еще остались у селекционеров.
Регистрация: 17.03.2013 [жалоба]
№16 Написал: казылык (Сегодня, 19:33) #
  • +4
  •  (14)
Болеет за:
«Бавария»
Цитата: stainless
В итоге занимать 3 место и попадать в квалификацию, которую проходить не умеет, что доказано Динамо Киев, а в ЛЕ менее известными клубами)))

а Мольде что доказано?ваши рваные жопы и шарфики не тонущие.радуйтесь второму месту,теперь когда еще займете,Спартак 10 кратный ЧР и 12 ти кратный СССР,а вы жижа котлованная))
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
№15 Написал: grisha (Сегодня, 19:28) #
  • -8
  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Черный Лис
ташаевых куда-то деть...

Начни с кадырова - и тащшаевы исчезнуть, как моль после дезинфекции
Футбол тут при чём ?
Регистрация: 19.04.2017 [жалоба]
№14 Написал: stainless (Сегодня, 19:25) #
  • -8
  •  (12)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Кир Мяс
со Спартаком будет выигрывать чемпионат и играть в ЛЧ

В итоге занимать 3 место и попадать в квалификацию, которую проходить не умеет, что доказано Динамо Киев, а в ЛЕ менее известными клубами)))
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№13 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 19:19) #
  • +4
  •  (16)
online

со Спартаком будет выигрывать чемпионат и играть в ЛЧ
Регистрация: 20.04.2016 [жалоба]
№12 Написал: yuri спб (Сегодня, 19:16) #
  • -7
  •  (17)

Цитата: Кот КБ Матроскин
и уж тем более к убогим порванным Ташаев не пойдет

Сказала рваная жопа 0-7; 3-10 ; 1-18. и много раз по пять. Почем "свежий" борщец?


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№11 Написал: Черный Лис (Сегодня, 19:13) #
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Своих бы ташаевых куда-то деть...
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№10 Написал: Е5 FC SM МАРС (Сегодня, 19:13) #
  • -5
  •  (11)
Болеет за:
ЦСКА
Кот КБ Матроскин,
ну значит в ваше днище он точно не перейдет


--------------------
#КРиП
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№9 Написал: казылык (Сегодня, 19:02) #
  • +2
  •  (14)
Болеет за:
«Бавария»
значит бомжей вычеркиваем))
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
№8 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 18:55) #
  • +1
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Ну, не повезло тебе, Сашок, не всем улыбается такая удача, поиграть за Зенит. Но ты не расстраивайся, работай, глядишь, и приглянешься нам со временем.

Зениту, да...а вот "вам"...НЕ НАДО..он нормальный парень.. smirk
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
№7 Написал: Asking (Сегодня, 18:54) #
  • -2
  •  (14)

Только Нае6улин, только хардкор! smile
Цитата: stainless
Значит в ЦСКА перейдёт

Шурик, менты пальцами взятки не берут


--------------------
Держим трешечку - бог ее любит... А the nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№6 Написал: Кот КБ Матроскин Простоквашино Италия (Сегодня, 18:54) #
  • -2
  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
нужно четко понимать что к тридварасне и уж тем более к убогим порванным Ташаев не пойдет
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
№5 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 18:52) #
  • -9
  •  (17)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ну, не повезло тебе, Сашок, не всем улыбается такая удача, поиграть за Зенит. Но ты не расстраивайся, работай, глядишь, и приглянешься нам со временем.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№4 Написал: Volodia379 (Сегодня, 18:51) #
  • -1
  •  (11)

Умное решение! Пусть в Динамо растет!
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
№3 Написал: казылык (Сегодня, 18:49) #
  • 0
  •  (12)
Болеет за:
«Бавария»
Цитата: stainless
Значит в ЦСКА перейдёт, или в Динамо останется

из конюшни все в обратном направление бегут)
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
№2 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 18:49) #
  • -1
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: stainless
Значит в ЦСКА перейдёт, или в Динамо останется

фантазер.ща бомжары ему 3 ляма лички насыпят и будешь ты с головиным сидеть за 25 лямов


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№1 Написал: stainless (Сегодня, 18:46) #
  • -4
  •  (14)
Болеет за:
ЦСКА
Значит в ЦСКА перейдёт, или в Динамо останется
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
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