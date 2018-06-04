"Зенит" не будет пытаться приобрести Ташаева

"Зенит" не будет пытаться приобрести 23-летнего полузащитника "Динамо" Александра Ташаева.Футболист попал в расширенную заявку сборной России на чемпионат мира, но в окончательный состав Станислав Черчесов его не включил.В минувшем сезоне Ташаев провел за бело-голубых 28 матчей, забил семь голов и отдал семь результативных передач.