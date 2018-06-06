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Аяз Гулиев перешел в "Ростов"

"Ростов" выкупил Аяза Гулиева у московского "Спартака", сообщает официальный сайт ростовчан.

21-летний хавбек заключил с клубом контракт на 4 года.

Гулиев провел в "Ростове" вторую половину прошедшего сезона и принял участие в 6 матчах чемпионата России.
Теги: Гулиев Ростов
Сегодня, 15:24
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(1)
№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 15:35) #
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Для основы не подходит,слабей Тимофеева ,значит будут брать русского опорника .тоже самое и с другими.не умеют доводить молодежь ,к сожалению .
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
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