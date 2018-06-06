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Нванкво Кану: в "Лестере" ждали, что Муса будет забивать столько же, сколько за ЦСКА

Экс-нападающий сборной Нигерии Нванкво Кану рассказал, почему форвард ЦСКА Ахмед Муса не смог в полной мере реализовать себя в английской премьер-лиге.

"Почему у Мусы не получилось в Англии? Английская премьер-лига сильно отличается от российской. Но Муса — отличный футболист, один из самых опытных в сборной. У него не получилось в Англии, потому что в "Лестере" ждали, что он продолжит забивать столько же, сколько забивал за ЦСКА. В АПЛ это непросто. Кроме того, "Лестер" постоянно меняет тренеров. Может получиться так, что игрок однажды просто не подойдет под схему нового тренера", - цитирует Кану Sport24.
Теги: Муса Лестер ЦСКА
Сегодня, 22:05
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4
(1)
№4 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 22:49) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Asking
Тут надо поправить пЭнсне и заявить с таким характерным гинеровобабаевским акцентом - "А лагчик пьесто отк'ивался! Кто у вас заведует финансами в т.ч на судей? А кто у нас?"

Это рассуждение слабаков и вечных неудачников в российском футболе о российском футболе.


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
№3 Написал: казылык (Сегодня, 22:29) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Бавария»
овсом прелым нужно кормить
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
№2 Написал: Daniel Amokachi (Сегодня, 22:21) #
  • -1
  •  (1)

В ЦСКА Дзага ему хорошие передачи давал, он 1 в 1 убегал. Муса играет когда есть пространство за спиной защитников соперника. Другой футбол - не его футбол.
Регистрация: 16.03.2009 [жалоба]
№1 Написал: Asking (Сегодня, 22:21) #
  • -3
  •  (7)

в "Лестере" ждали, что он продолжит забивать столько же, сколько забивал за ЦСКА

Тут надо поправить пЭнсне и заявить с таким характерным гинеровобабаевским акцентом - "А лагчик пьесто отк'ивался! Кто у вас заведует финансами в т.ч на судей? А кто у нас?" stuck_out_tongue_closed_eyes


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Держим трешечку - бог ее любит... А the nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
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