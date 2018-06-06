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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Нванкво Кану: в "Лестере" ждали, что Муса будет забивать столько же, сколько за ЦСКА
Экс-нападающий сборной Нигерии Нванкво Кану рассказал, почему форвард ЦСКА Ахмед Муса не смог в полной мере реализовать себя в английской премьер-лиге.
"Почему у Мусы не получилось в Англии? Английская премьер-лига сильно отличается от российской. Но Муса — отличный футболист, один из самых опытных в сборной. У него не получилось в Англии, потому что в "Лестере" ждали, что он продолжит забивать столько же, сколько забивал за ЦСКА. В АПЛ это непросто. Кроме того, "Лестер" постоянно меняет тренеров. Может получиться так, что игрок однажды просто не подойдет под схему нового тренера", - цитирует Кану Sport24.
"Почему у Мусы не получилось в Англии? Английская премьер-лига сильно отличается от российской. Но Муса — отличный футболист, один из самых опытных в сборной. У него не получилось в Англии, потому что в "Лестере" ждали, что он продолжит забивать столько же, сколько забивал за ЦСКА. В АПЛ это непросто. Кроме того, "Лестер" постоянно меняет тренеров. Может получиться так, что игрок однажды просто не подойдет под схему нового тренера", - цитирует Кану Sport24.
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