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Тарас Михалик может перейти в украинскую "Волынь"

По информации Sport Arena, полузащитник "Локомотива" Тарас Михалик, который 30 июня может стать свободным агентом, ведет переговоры с "Волынью".

Ранее сообщалось, что "Локомотив" может продлить контракт с Михаликом.
Теги: Михалик
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