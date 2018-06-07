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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Гендиректор "Динамо": ситуацией с Погребняком занимался лично Муравьев
Генеральный директор "Динамо" Сергей Федоров прокомментировал расторжение контракта с нападающим Павлом Погребняком.
– Зимой Муравьев давал интервью, рассказывая о гигантских зарплатах Погребняка и Сапеты. Говорил так, будто он борец с несправедливостью. Вскоре Муравьев был уволен из "Динамо". Расскажите, в чем точные причины его ухода?
– Давайте не будем смешивать одно с другим. Зарплаты Погребняка и Сапеты были весьма значительны для клуба, серьезно нагружали платежную ведомость. Причины увольнения и Погребняка, и Сапеты много обсуждались в прессе, и повторяться я не хочу. Хочу только добавить, что Палата РФС по разрешению споров в удовлетворении иска Сапеты отказала.
– Вам не кажется комичной ситуация с расторжением контракта Погребняка? Складывалось впечатление, что "Динамо" всеми силами пыталось сделать так, чтобы уволить игрока и при этом избежать санкций.
– Этой ситуацией занимался лично Муравьев и, как мы видим сейчас, достаточно безграмотно.
"Спорт-Экспресс"
– Зимой Муравьев давал интервью, рассказывая о гигантских зарплатах Погребняка и Сапеты. Говорил так, будто он борец с несправедливостью. Вскоре Муравьев был уволен из "Динамо". Расскажите, в чем точные причины его ухода?
– Давайте не будем смешивать одно с другим. Зарплаты Погребняка и Сапеты были весьма значительны для клуба, серьезно нагружали платежную ведомость. Причины увольнения и Погребняка, и Сапеты много обсуждались в прессе, и повторяться я не хочу. Хочу только добавить, что Палата РФС по разрешению споров в удовлетворении иска Сапеты отказала.
– Вам не кажется комичной ситуация с расторжением контракта Погребняка? Складывалось впечатление, что "Динамо" всеми силами пыталось сделать так, чтобы уволить игрока и при этом избежать санкций.
– Этой ситуацией занимался лично Муравьев и, как мы видим сейчас, достаточно безграмотно.
"Спорт-Экспресс"
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