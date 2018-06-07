Гендиректор "Динамо": ситуацией с Погребняком занимался лично Муравьев

Генеральный директор "Динамо" Сергей Федоров прокомментировал расторжение контракта с нападающим Павлом Погребняком.– Давайте не будем смешивать одно с другим. Зарплаты Погребняка и Сапеты были весьма значительны для клуба, серьезно нагружали платежную ведомость. Причины увольнения и Погребняка, и Сапеты много обсуждались в прессе, и повторяться я не хочу. Хочу только добавить, что Палата РФС по разрешению споров в удовлетворении иска Сапеты отказала.– Этой ситуацией занимался лично Муравьев и, как мы видим сейчас, достаточно безграмотно.