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Гендиректор "Динамо": ситуацией с Погребняком занимался лично Муравьев

Генеральный директор "Динамо" Сергей Федоров прокомментировал расторжение контракта с нападающим Павлом Погребняком.

– Зимой Муравьев давал интервью, рассказывая о гигантских зарплатах Погребняка и Сапеты. Говорил так, будто он борец с несправедливостью. Вскоре Муравьев был уволен из "Динамо". Расскажите, в чем точные причины его ухода?

– Давайте не будем смешивать одно с другим. Зарплаты Погребняка и Сапеты были весьма значительны для клуба, серьезно нагружали платежную ведомость. Причины увольнения и Погребняка, и Сапеты много обсуждались в прессе, и повторяться я не хочу. Хочу только добавить, что Палата РФС по разрешению споров в удовлетворении иска Сапеты отказала.

– Вам не кажется комичной ситуация с расторжением контракта Погребняка? Складывалось впечатление, что "Динамо" всеми силами пыталось сделать так, чтобы уволить игрока и при этом избежать санкций.

– Этой ситуацией занимался лично Муравьев и, как мы видим сейчас, достаточно безграмотно.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Динамо Муравьев
Сегодня, 19:02
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