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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Динамо" пока не отпускает Александра Ташаева
Полузащитник Александр Ташаев, который 4 июня написал заявление об увольнении из "Динамо", пока не может покинуть команду.
По всей видимости, бело-голубые будут еще месяц платить ему зарплату и расторгнут с ним контракт через 30 дней согласно трудовому договору.
В таком случае в начале июля либо сам хавбек заплатит сумму отступных, указанную в его соглашении с "Динамо" (1,5 миллиона евро), и станет свободным агентом, либо это сделает клуб, который захочет его приобрести. На сегодня основной претендент на Ташаева – "Спартак".
"Спорт-Экспресс"
По всей видимости, бело-голубые будут еще месяц платить ему зарплату и расторгнут с ним контракт через 30 дней согласно трудовому договору.
В таком случае в начале июля либо сам хавбек заплатит сумму отступных, указанную в его соглашении с "Динамо" (1,5 миллиона евро), и станет свободным агентом, либо это сделает клуб, который захочет его приобрести. На сегодня основной претендент на Ташаева – "Спартак".
"Спорт-Экспресс"
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