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"Динамо" пока не отпускает Александра Ташаева

Полузащитник Александр Ташаев, который 4 июня написал заявление об увольнении из "Динамо", пока не может покинуть команду.

По всей видимости, бело-голубые будут еще месяц платить ему зарплату и расторгнут с ним контракт через 30 дней согласно трудовому договору.

В таком случае в начале июля либо сам хавбек заплатит сумму отступных, указанную в его соглашении с "Динамо" (1,5 миллиона евро), и станет свободным агентом, либо это сделает клуб, который захочет его приобрести. На сегодня основной претендент на Ташаева – "Спартак".

"Спорт-Экспресс"
Теги: Ташаев Динамо
Сегодня, 23:25
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